Білі націоналісти провели масштабний мітинг в Університеті Вірджинії

Копирайт изображения Reuters Image caption Учасники протесту вигукували "білі життя важливі" і "євреї не замінять нас"

Сотні білих націоналістів вийшли на мітинг в Університеті Вірджинії, протестуючи проти наміру прибрати пам'ятник генералові військ Конфедерації.

Учасники акції тримали у руках смолоскипи і вигукували гасла на зразок "білі життя важливі" і "євреї не замінять нас", йдучи територією університету у місті Шарлотсвілл.

При цьому на вулицях відбувалися сутички із їхніми опонентами.

Мер міста Майк Сенджер засудив марш, назвавши його расистським, а також "боягузливим парадом ненависті, фанатизму та расизму".

У суботу в Шарлотсвіллі планують провести ще більший мітинг під правими гаслами.

Генерал Роберт І Лі, пам'ятник якому планують прибрати, командував силами південних штатів Америки, які в роки Громадянської війни виступали за збереження рабовласницького ладу.

Організатор протесту Джейсон Кесслер, який раніше звинуватив владу міста у "ненависті до білих", назвав цю подію "неймовірним моментом для білих людей, які досі терпіли це все, але більше не збираються".

Копирайт изображения Reuters Image caption Учасники маршу оточили меншу групу своїх опонентів

Серед інших гасел, які вигукували демонстранти, - "кров і земля" та "один народ, одна нація, припиніть імміграцію". Деякі оглядачі вважають, що смолоскипи у їхніх руках - це данина Ку-клукс-клану.

Назустріч учасникам ходи вийшла менша група їхніх опонентів, що зібралася біля пам'ятника Томасу Джефферсону.

Поліція мусила втрутитися у протистояння після того, як один із опонентів маршу, як передають ЗМІ, розпилив сльозогінний газ.

Акцію протесту розкритикували багато місцевих мешканців та політиків.

Шарлотсвілл вважають ліберальним студентським містом. На минулих президентських виборах 86% населення регіону підтримали Галларі Клінтон.

Однак наміри прибрати пам'ятник генералові перетворили місто на координаційний центр білих націоналістів.

Оглядачі також вважають, що обрання Дональда Трампа пожвавило правих радикалів на всій території США.