США, Китай та КНДР обмінюються погрозами

Копирайт изображения Reuters

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав Дональда Трампа і КНДР уникати "слів та дій", які можуть погіршити і без того загострені відносини між країнами, повідомляють місцеві ЗМІ.

Днями КНДР повторила свою погрозу запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

У відповідь президент США заявив, що Північній Кореї слід очікувати на "великі, великі неприємності" у разі, якщо щось трапиться на цій території.

Водночас Китай, єдиний великий союзник КНДР, закликає сторони стримувати агресію.

Сполучені Штати та Китай дійшли згоди, що КНДР має припинити "провокаційну поведінку, що веде до ескалації" конфлікту, йдеться в заяві Білого дому, оприлюдненій після телефонної розмови лідерів двох держав.

Як повідомляють ЗМІ Китаю, президент КНР наголосив, що і Китай, і США зацікавлені у тому, щоб територія Корейського півострова залишалася безядерною мирною зоною.

В останні тижні заяви Дональда Трампа та представників його адміністрації щодо КНДР геть суперечили одна одній.

У вівторок американський президент заявив: "Північній Кореї краще не погрожувати ‎США. [Інакше] вона зустрінеться із таким вогнем і люттю, яких світ іще не бачив".‎

Пхеньян відповів погрозами розробити план із запуску ракети ‎середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована ‎американська військова база на острові Гуам, до середини серпня.‎

Дональд Трамп у свою чергу застеріг Північну Корею, що їй доведеться "дуже, ‎дуже понервуватися", якщо вона буде діяти проти США.

Невдовзі після цього міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Сполучені Штати все ще сподіваються вирішити кризу навколо КНДР дипломатичними методами.

За його словами, війна була б "катастрофічною", натомість дипломатія демонструє результати.‎

Держсекретар США Рекс Тіллерсон також наголосив, що президент сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.

Пан Тіллерсон намагався запевнити американців, що попри голосні заяви його боса, жодної неминучої загрози для США не існує.

У середу він сказав, що ситуація не сильно змінилася, і американці "можуть спати спокійно.

Американський президент та влада КНДР обмінюються погрозами, відколи Пхеньян двічі за місяць у липні випробував ‎міжконтинентальні балістичні ракети. У КНДР назвали обидва запуски успішними і заявили, що США перебувають у межах досяжності цих ракет.

Дональд Трамп також припустив можливість посилення санкцій проти КНДР, яка днями пообіцяла розробити до середини серпня план із запуску ракети ‎середньої дальності в районі Тихого океану, де розташована ‎американська військова база на Гуамі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чому КНДР погрожує Гуаму?

Президент США пообіцяв, що територія буде "у цілковитій безпеці, повірте мені", виступаючи у своєму гольф-клубі у Нью-Джерсі.

Пан Трамп застерігав КНДР, що їй доведеться "дуже, ‎дуже понервуватися", якщо вона діятиме проти США.‎

За його словами, північнокорейський режим опиниться у біді, "в якій небагатьом країнам ‎довелося побувати", якщо не "збереться купи".

У суботній заяві офіційної інформагенції КНДР сказано, що адміністрація Дональда Трампа "могла би поводитися належним чином і робити відповідні заяви", якщо вона не хоче, "щоб американська імперія зустріла свою трагічну смерть".