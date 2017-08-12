У лікарні в Індії "від нестачі кисню" загинули 60 дітей

Копирайт изображения AFP Image caption Що призвело до такої масової загибелі дітей, стало зрозуміло не одразу

Щонайменше 60 дітей померли в лікарні на півночі Індії, повідомляє місцева влада. Запаси повітря в апаратах штучного дихання начебто не поповнювали через несплату рахунків.

Влада штату Уттар-Прадеш визнала, що постачання повітря в апарати перервали, проте заявляє, що смерті настали з інших причин.

Більшість жертв були новонародженим або хворими на енцефаліт.

Всі ці смерті сталися протягом п'яти днів в лікарні Баба Рагхав Дас в районі Горакхпура. Тридцять з них - у період між четвергом і п'ятницею, заявили в лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в лікарні почалася паніка, родичі дітей допомагали співробітникам підтримувати штучне дихання вручну.

Представник муніципалітету Аніл Кумар визнав, що "проблема з оплатою" постачальнику мала місце, але сказав, що смерті могли бути природними, оскільки багато пацієнтів перебували у важкому стані.

Міністр охорони здоров'я штату Сідхартх Натх Сінгх також заперечив, що масову смерть спричинив брак кисню. Протягом останніх трьох років у лікарні щоденно реєструється від 19 до 22 смертей, сказав він. Він не уточнив, чи мова йде тільки про дітей.

Копирайт изображения AFP Image caption Багато зі смертей сталися у відділенні інтенсивної терапії

Штат Уттар-Прадеш є одним з найбідніших в Індії. Щорічно від хвороб, зокрема енцефаліту, там помирають сотні дітей.

"Сьогодні ввечері або завтра ми отримаємо додаткові балони з киснем. Ми також розрахувалися з постачальником", - повідомив пан Кумар.

У заяву лікарні кажуть, що "тиск кисню став низьким", тому потрібні були резервні балони. Чи стало це причиною чиєїсь смерті, і чому так багато дітей загинули лише за пару днів, у лікарні не уточнили.

Копирайт изображения AFP Image caption Робочі обстежили балони з киснем після масової загибелі дітей

Дядя 11-річної дівчинки, яка померла в лікарні, розповів телеканалу ABP: "Ми не розуміли, що відбувається. Персонал казав нам натискати на маски після кожного рахунку до трьох. І якийсь час ми це робили".

Справа викликала резонанс в Індії, деякі називали подію бійнею, передає кореспондент BBC в Нью-Делі Санджой Маджумдер.

Опозиційний лідери звинуватили в трагедії партію "Бхаратія джаната" прем'єр-міністра Нарендри Моді, який перебуває при владі у штаті Уттар-Прадеш.

Представники штату повідомили про початок розслідуванні, апарат Моді написав у Twitter, що стежить за ситуацією.