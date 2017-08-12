У Вірджинії в сутичках ультраправих загинула одна людина

Копирайт изображения EPA Image caption За деякими даними, жертвами наїзду стали ті, хто намагався завадити ультраправим

Одна людина загинула і щонайменше 19 постраждали у сутичках в місті Шарлоттсвіль в американському штаті Вірджинія, де другий день тривають акції протесту ультраправих та їхніх противників.

"Я вбитий новиною про те, що тут загинула людина. Я закликаю всіх людей доброї волі розходитися по домівках", - написав мер міста Майк Зінгер у своєму Twitter.

Подробиць про загиблого не повідомляють. Невідомо, чи він загинув внаслідок наїзду автомобіля, який стався вдень, чи в іншому місці.

У соцмережах з'явилися повідомлення, що загинула жінка, однак офіційно ця інформація не підтверджена. Раніше влада запровадила надзвичайний режим у кількох районах міста.

Копирайт изображения Reuters Image caption Багато мітингувальників приїхали здалеку і несли прапори Конфедерації - об'єднання південних штатів, які захищали рабовласництво під час Громадянської війни 1861-65 років

Поліція оголосила незаконним праворадикальний мітинг і закликала їх розійтися, після того як між мітингувальниками та їхніми противниками почалися сутички.

Коли праві вже розходилися, у натовп, де, як пише New York Times, переважали учасники "контрпротесту" в'їхав автомобіль, який до цього протаранив кілька інших машин. Видання Washington Post повідомляло про щонайменше постраждалих. Свідки події розповідають, що водій діяв явно навмисне.

Акція "Об'єднаймо правих" анонсувалася як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі у парку Звільнення (чорношкірих рабів) в центрі Шарлоттсвіля і повинна була початися опівдні за місцевим часом.

Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки у Громадянській війні 1861-65 років.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пам'ятник генералу Лі посилено охороняла поліція штату

Washington Post повідомляє, що серед мітингувальників було багато радикалів, включно з неонацистами, альтернативних правих (білих неонацистів) та активістів расистської организації "Ку-клукс-клан". Вони вигукували гасла, серед іншого "Єврей нас не замінить", повідомляє New York Times.

Кореспондент ВВС на місці подій Джоел Гантер бачив також на нацистські вітання:

Skip Twitter post by @joelmgunter David Duke is at Emancipation Park. He's lost trying to get into the alt-right pen. Crowd is chanting his name and doing Nazi salutes. pic.twitter.com/tpEEGLelnm — Joel Gunter (@joelmgunter) 12 серпня 2017 р.

Їх одразу зустріло майже стільки ж противників, зокрема із руху "Життя чорних мають значення", які протестують проти проявів расизму у поліції.

Скоро між ними почалися сутички, в яких застосовувалися кийки, ломаки, саморобні щити, газові балончики.

Поліція повідомила про двох постраждалих.

Копирайт изображения Reuters Image caption Білі націоналісти одяглися у форму того, що вони називали "ополченням"

Об 11 ранку губернатор штату Террі Маколіфф оголосив у місті надзвичайний стан, після чого поліція вимагала, щоб всі розійшлися. Вони також застосували сльозогінний газ.

Надзвичайний стан дозволяє ввести в місто додаткові сили поліції.

Шарлоттсвіль - університетське місто, в якому розташований кампус університету Вірджинії. Більшість населення має ліберальні погляди, зокрема, 86% місцевих виборців голосували за Хілларі Клінтон.

У часи Громадянської війни штат Вірджинія воював на боці Півдня, але в останні роки він став помітно ліберальнішим, особливо в районах поблизу столиці США - Вашингтона.