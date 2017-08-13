Протести у Вірджинії: губернатор закликав ультраправих розійтися
Губернатор американського штату Вірджинія, де другий день тривають акції протесту ультраправих і їхніх опонентів, закликав учасників зіткнень розійтися по домівках.
Раніше повідомлялося, що одна жінка загинула і щонайменше 19 людей постраждали в результаті інциденту в місті Шарлоттсвілль. За останніми даними, автомобіль в'їхав у натовп тих, хто виступав проти мітингу ультраправих.
Поліція заарештувала 20-річного Джеймса Філдса, який, ймовірно, сидів за кермом машини. Йому висунули звинувачення у вбивстві.
За даними поліції, ще 15 людей постраждали через зіткнення в інших частинах міста.
Також у суботу на околиці Шарлоттсвілль зазнав аварії поліцейський вертоліт, загинуло двоє людей.
У кількох районах міста введено надзвичайний стан.
"Розходьтеся"
"Я хочу звернутися до всіх прихильників переваги білої раси і нацистів, які сьогодні прийшли в Шарлоттсвілль. Наше звернення чітке і просте: розходьтеся по домівках. Це суспільство не приймає вас. Ганьба вам. Ви видаєте себе за патріотів, хоча насправді ви хто завгодно, але не патріоти", - заявив глава штату Террі Маколифф на прес-конференції.
"Сьогодні ви прийшли, щоб нашкодити людям, і ви це зробили. Але я хочу чітко заявити: ми сильніші за вас", - додав він.
Губернатор-демократ також повідомив, що вже двічі попросив президента США Дональда Трампа ініціювати рух для єднання людей.
Він також подякував поліції та іншим правоохоронним органам, а також екстреним службам, які надавали допомогу постраждалим.
Президент США Дональд Трамп, який відпочиває у своєму приватному гольф-клубі в Нью-Джерсі, відреагував через майже півтори години після того, як праві демонстранти почали розходитися.
"Ми всі маємо бути єдині і засудити все, що стоїть за ненавистю. В Америці немає місця такому насильству", - написав Дональд Трамп у Twitter.
Акцію "Об'єднаємо правих" заявляли як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлоттсвілля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні у США у 1861-65 роках.
Washington Post повідомляє, що серед мітингувальників було багато радикалів, включно з неонацистами, альтернативних правих (білих неонацистів) та активістів расистської организації "Ку-клукс-клан".
Кореспондент ВВС на місці подій Джоел Гантер бачив також нацистські вітання.
Ультраправих одразу зустріли майже стільки ж противників акції, зокрема з руху проти проявів расизму у поліції.
Скоро між ними почалися сутички з використанням кийків, саморобних щитів і газових балончиків.
Губернатор штату Террі Маколіфф оголосив у місті надзвичайний стан, після чого поліція закликала всіх розійтися. Правоохоронці також застосували сльозогінний газ.
Шарлоттсвіль - місто, в якому розташований кампус університету Вірджинії. Більшість населення має ліберальні погляди, зокрема, 86% місцевих виборців голосували за Гілларі Клінтон.