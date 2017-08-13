Протести у Вірджинії: губернатор закликав ультраправих розійтися

Копирайт изображения Getty Images Image caption На вулиці містечка Шарлоттсвілль, де спалахнули заворушення через акцію ультраправих, виведені посилені наряди поліції і бронетехніка

Губернатор американського штату Вірджинія, де другий день тривають акції протесту ультраправих і їхніх опонентів, закликав учасників зіткнень розійтися по домівках.

Раніше повідомлялося, що одна жінка загинула і щонайменше 19 людей постраждали в результаті інциденту в місті Шарлоттсвілль. За останніми даними, автомобіль в'їхав у натовп тих, хто виступав проти мітингу ультраправих.

Поліція заарештувала 20-річного Джеймса Філдса, який, ймовірно, сидів за кермом машини. Йому висунули звинувачення у вбивстві.

Копирайт изображения AFP Image caption Постраждалі внаслідок наїзду машини

За даними поліції, ще 15 людей постраждали через зіткнення в інших частинах міста.

Також у суботу на околиці Шарлоттсвілль зазнав аварії поліцейський вертоліт, загинуло двоє людей.

У кількох районах міста введено надзвичайний стан.

"Розходьтеся"

"Я хочу звернутися до всіх прихильників переваги білої раси і нацистів, які сьогодні прийшли в Шарлоттсвілль. Наше звернення чітке і просте: розходьтеся по домівках. Це суспільство не приймає вас. Ганьба вам. Ви видаєте себе за патріотів, хоча насправді ви хто завгодно, але не патріоти", - заявив глава штату Террі Маколифф на прес-конференції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Губернатор Вірджинії закликав ультраправих не вдавати з себе патріотів

"Сьогодні ви прийшли, щоб нашкодити людям, і ви це зробили. Але я хочу чітко заявити: ми сильніші за вас", - додав він.

Губернатор-демократ також повідомив, що вже двічі попросив президента США Дональда Трампа ініціювати рух для єднання людей.

Він також подякував поліції та іншим правоохоронним органам, а також екстреним службам, які надавали допомогу постраждалим.

Президент США Дональд Трамп, який відпочиває у своєму приватному гольф-клубі в Нью-Джерсі, відреагував через майже півтори години після того, як праві демонстранти почали розходитися.

"Ми всі маємо бути єдині і засудити все, що стоїть за ненавистю. В Америці немає місця такому насильству", - написав Дональд Трамп у Twitter.

Копирайт изображения Reuters Image caption Смолоскипна хода ультраправих

Акцію "Об'єднаємо правих" заявляли як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлоттсвілля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні у США у 1861-65 роках.

Washington Post повідомляє, що серед мітингувальників було багато радикалів, включно з неонацистами, альтернативних правих (білих неонацистів) та активістів расистської организації "Ку-клукс-клан".

Кореспондент ВВС на місці подій Джоел Гантер бачив також нацистські вітання.

Ультраправих одразу зустріли майже стільки ж противників акції, зокрема з руху проти проявів расизму у поліції.

Скоро між ними почалися сутички з використанням кийків, саморобних щитів і газових балончиків.

Губернатор штату Террі Маколіфф оголосив у місті надзвичайний стан, після чого поліція закликала всіх розійтися. Правоохоронці також застосували сльозогінний газ.

Шарлоттсвіль - місто, в якому розташований кампус університету Вірджинії. Більшість населення має ліберальні погляди, зокрема, 86% місцевих виборців голосували за Гілларі Клінтон.