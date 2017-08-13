На Донбасі загинув військовий, ще двоє поранені

Копирайт изображения УНІАН

За минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, двох було поранено, ще шестеро отримали бойові травми. Про це зранку неділі повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що боєць загинув неподалік Водяного на Приморському напрямку - позиції сил АТО там сепаратисти обстрілювали з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У прес-центрі АТО додають, що при цьому українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Загалом там зафіксували 17 порушень перемир'я зі сторони сепаратистів, зокрема з використанням 82-мм і 120-мм мінометів.

"Ситуація упродовж минулої доби, у районі проведення АТО, характеризується як стабільна, без тенденції до загострення", - йдеться у повідомленні штабу.

У самопроголошеній "ДНР" у порушеннях перемир'я звинувачують українську армію.

Там, зокрема, заявляють про те, що внаслідок обстрілів у селі Саханка Новоазовського району згорів один житловий будинок.