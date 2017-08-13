В аварії на Херсонщині загинуло 5 людей

Копирайт изображения khersonci.com.ua Image caption Всі загиблі - з однієї сім'ї

П'ятеро людей, серед яких одна дитина, загинуло в аварії у Херсонській області.

Ще двоє людей були травмовані.

"На автодорозі поблизу села Нечаєво Олешківського району 12 серпня внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло п'ять осіб (з них одна дитина) та постраждало дві особи, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікувального закладу", - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Місцеві медіа повідомляють, що машини так понівечило, що тіла загиблих рятувальникам довелося діставати гідравлічним інструментом.

Додають, що уцілілі - дівчинка та її матір - доправлені до лікарні у тяжкому стані.

Всі загиблі - з однієї родини.

Водій іншої машини не постраждав, але перебуває у шоковому стані, повідомляють журналісти.

Попередня причина аварії, за даними правоохоронців, - перевищення швидкості.