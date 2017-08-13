В Одесі пройшов "Марш рівності"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Учасники "Одеса прайд" у 2016 році

В Одесі у неділю відбувся "Марш рівності Одеса прайд".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на Приморському бульварі зібралося понад сотню учасників акції.

Їх охороняли багато правоохоронців.

Маршрут, по якому мав пройти "Одеса прайд", перекрили спеціальним кордоном, за нього пускали після перевірки поліції.

Учасники маршу скандували "Маємо гідність, маємо право!" і "Права людини понад усе!"

Хода, пройшовши кілька хвилин, зупинилася біля пам'ятника Дюку - правоохоронці не пропустили активістів далі з міркувань безпеки, повідомили журналісти.

Учасники акції написали у соцмережах, що вони оголошують "сидячий протест" через блокування ходи.

Згодом правоохоронці пропустили учасників "Одеса прайд" до автобусів, на яких їх розвезли з Приморського бульвару.

Також повідомлялося, що неподалік зібралося близько півсотні опонентів акції.

Минулого року під час "Маршу рівності" поліція затримала кількох осіб, які намагалися напасти на учасників акції.

Цього року про якісь інциденти не повідомляється.