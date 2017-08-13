Стрибунка Левченко виграла срібло чемпіонату світу з легкої атлетики
- 13 серпня 2017
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Українська стрибунка Юлія Левченко стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
"Зазначимо, що наша 19-річна спортсменка у фіналі три рази покращувала свій особистий рекорд - 1.97; 1.99; 2.01", - додають у комітеті.
Чемпіонат світу з легкої атлетики проходить у Лондоні.