Стрибунка Левченко виграла срібло чемпіонату світу з легкої атлетики

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Українська стрибунка Юлія Левченко стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

"Зазначимо, що наша 19-річна спортсменка у фіналі три рази покращувала свій особистий рекорд - 1.97; 1.99; 2.01", - додають у комітеті.

Чемпіонат світу з легкої атлетики проходить у Лондоні.