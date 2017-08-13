Службовий пес виявив 27 кг наркотиків на кордоні

Копирайт изображения ДПСУ Image caption Наркотики були заховані у порожнинах машини

Службовий пес прикордонників виявив велику партію наркотиків, яку намагалися переправити через кордон на Львівщині.

"У пункт пропуску "Угринів", що на кордоні з Польщею, прибув мікроавтобус Mercedes польської реєстрації. Під час здійснення заходів контролю службовий пес прикордонників, натренований на пошук наркотиків, зреагував на конструктивні порожнини іномарки, де було виявлено 26 пакунків білого порошку", - повідомляють у прикордонній службі.

Там додають, що у пакунках було майже 27 кг речовин із вмістом трамадолу та фентинілу, які українець хотів вивести до Польщі.

Тепер йому інкримінують контрабанду наркотиків.

Виявлені речовини передали СБУ.