У Бразилії пограбували контейнери, які випали за борт судна

Копирайт изображения SAO PAULO POLICE VIA AFP Image caption У контейнерах були різноманітні товари, такі як велосипеди, одяг, кондиціонери, медичне обладнання та сумки

Бразильська поліція арештувала щонайменше 11 людей, які грабували контейнери в морі. Контейнери випали з вантажного судна біля порту Сантос.

Загалом з палуби судна випало 45 контейнерів.

Слідство ще має встановити причину інциденту.

Крадії

Копирайт изображения SAO PAULO POLICE VIA AFP

Місцеві жителі діставалися до контейнерів на невеличких човнах і витягали звідти різні товари, такі як велосипеди, одяг, кондиціонери, медичне обладнання та сумки.

У поліції кажуть, що затримали два моторні човни, завантажені вкраденими речима.

У четвер судно Pantanal вивантажило у порту Сантоса 248 контейнерів і взяло на борт 341 резервуарів.

У компанії, яка володіє судном, кажуть, що вантажі повипадали за борт, ймовірно, через погані погодні умови.

На відео з соцмереж видно, як судно сильно розгойдується на високих хвилях.

Очевидці кажуть, що деякі контейнери відкиралися самі після падіння у воду.