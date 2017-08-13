У Бразилії пограбували контейнери, які випали за борт судна
Бразильська поліція арештувала щонайменше 11 людей, які грабували контейнери в морі. Контейнери випали з вантажного судна біля порту Сантос.
Загалом з палуби судна випало 45 контейнерів.
Слідство ще має встановити причину інциденту.
Крадії
Місцеві жителі діставалися до контейнерів на невеличких човнах і витягали звідти різні товари, такі як велосипеди, одяг, кондиціонери, медичне обладнання та сумки.
У поліції кажуть, що затримали два моторні човни, завантажені вкраденими речима.
У четвер судно Pantanal вивантажило у порту Сантоса 248 контейнерів і взяло на борт 341 резервуарів.
У компанії, яка володіє судном, кажуть, що вантажі повипадали за борт, ймовірно, через погані погодні умови.
На відео з соцмереж видно, як судно сильно розгойдується на високих хвилях.
Очевидці кажуть, що деякі контейнери відкиралися самі після падіння у воду.