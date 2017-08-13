На приватне подвір'я в Києві кинули гранату

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ф-1 - ручна протипіхотна граната, її осколки розлітаються на 200 метрів

На приватне подвір'я у Дарницькому районі Києві невідомі кинули гранату, повідомляє столична поліція. Від вибуху ніхто не постраждав.

Інцидент стався у ніч на неділю.

Експерти поліції припускають, що вибухнула граната Ф-1.

"Охоронник, який знаходився у будинку розповів, що вночі почув сильний звук, вибіг на подвір'я та побачив на землі отвір та пошкоджений осколками фасад будинку", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження: про хуліганство і незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Поліція розшукує причетних до вибуху.

Кому саме належить будинок, біля якого він стався, не уточнюють.