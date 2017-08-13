Зникнення із субмарини: поліція Данії підозрює бізнесмена в убивстві журналістки

Копирайт изображения Ritzau Foto Image caption Петера Мадсена і Кім Волл сфотографували разом на борту субмарини незадовго до того, як вони рушили у подорож

Поліція Данії, яка розслідує таємниче зникнення шведської журналістки Кім Волл, заявила, що ‎не знайшла її тіла на борту затонулої субмарини, власником якої є бізнесмен і винахідник Петер ‎Мадсен.‎

‎30-річна журналістка писала статтю про Петера Мадсена - власника і винахідника найбільшого ‎приватного підводного човна. Востаннє її бачили разом із Мадсеном, коли вона сходила на ‎борт його субмарини "Наутилус" у четвер.‎

Партнер пані Волл здійняв тривогу про зникнення подруги вранці у п'ятницю - коли вона не ‎повернулася із "Наутилуса".‎

Тоді ж Петер Мадсен подав сигнал біди, повідомивши рятувальників, що в його човні сталася ‎несправність, і він тоне. Бізнесмена врятували, проте журналістки із ним не було - за його ‎словами, він висадив її ще у четвер на одному з островів Копенгагена.‎

Поліція підозрює 46-річного Петера Мадсена в убивстві Кім Волл. У суботу йому висунули ‎офіційні звинувачення і заарештували на 24 дні на час розслідування. Мадсен відкидає ‎звинувачення.

Копирайт изображения EPA Image caption Петера Мадсена (праворуч) врятували в п'ятницю із затонулого підводного човна

Копирайт изображения EVN Image caption "Наутилус", завдовжки майже у 18 метрів, свого часу був найбільшим приватним підводним човном

У неділю команда спеціалістів витягла із глибини 7 метрів на поверхню затонулу субмарину ‎неподалік затоки Кьоґе на південь від Копенгагена. Попередня експертиза підтвердила підозри ‎слідчих у тому, що човен потопили умисне. Водночас на його борту тіла журналістки не ‎знайшли.‎

‎"На субмарині немає жодної людини - ані мертвої, ані живої", - заявив очільник підрозділю із ‎розслідувань убивств копенгагенської поліції Єнс Моллер. За його словами, субмарину тим не ‎перш поки що все одно вважають місцем злочину.‎

У поліції також повідомили, що під час допиту Мадсен дав зовсім інші свідчення про події ‎четверга і п'ятниці, ніж коли його врятували із затонулого човна, проте інших деталей того, що ‎саме він розповів, там не надали.

Копирайт изображения Tom Wall Image caption Кім Волл писала для багатьох поважних видань, таких як Guardian, New York Times чи Vice

‎Журналістка-фрілансерка Кім Волл, яка працювала у Нью-Йорку і Китаї і писала для таких ‎видань, як Guardian, Vice, New York Times, працювала над матеріалом про Петера Мадсена, ‎який прославився, самотужки зібравши у 2008 році найбільшу приватну субмарину завдовжки у ‎‎18 метрів за допомогою краудфандингової кампанії.‎