Зникнення із субмарини: поліція Данії підозрює бізнесмена в убивстві журналістки
Поліція Данії, яка розслідує таємниче зникнення шведської журналістки Кім Волл, заявила, що не знайшла її тіла на борту затонулої субмарини, власником якої є бізнесмен і винахідник Петер Мадсен.
30-річна журналістка писала статтю про Петера Мадсена - власника і винахідника найбільшого приватного підводного човна. Востаннє її бачили разом із Мадсеном, коли вона сходила на борт його субмарини "Наутилус" у четвер.
Партнер пані Волл здійняв тривогу про зникнення подруги вранці у п'ятницю - коли вона не повернулася із "Наутилуса".
Тоді ж Петер Мадсен подав сигнал біди, повідомивши рятувальників, що в його човні сталася несправність, і він тоне. Бізнесмена врятували, проте журналістки із ним не було - за його словами, він висадив її ще у четвер на одному з островів Копенгагена.
Поліція підозрює 46-річного Петера Мадсена в убивстві Кім Волл. У суботу йому висунули офіційні звинувачення і заарештували на 24 дні на час розслідування. Мадсен відкидає звинувачення.
У неділю команда спеціалістів витягла із глибини 7 метрів на поверхню затонулу субмарину неподалік затоки Кьоґе на південь від Копенгагена. Попередня експертиза підтвердила підозри слідчих у тому, що човен потопили умисне. Водночас на його борту тіла журналістки не знайшли.
"На субмарині немає жодної людини - ані мертвої, ані живої", - заявив очільник підрозділю із розслідувань убивств копенгагенської поліції Єнс Моллер. За його словами, субмарину тим не перш поки що все одно вважають місцем злочину.
У поліції також повідомили, що під час допиту Мадсен дав зовсім інші свідчення про події четверга і п'ятниці, ніж коли його врятували із затонулого човна, проте інших деталей того, що саме він розповів, там не надали.
Журналістка-фрілансерка Кім Волл, яка працювала у Нью-Йорку і Китаї і писала для таких видань, як Guardian, Vice, New York Times, працювала над матеріалом про Петера Мадсена, який прославився, самотужки зібравши у 2008 році найбільшу приватну субмарину завдовжки у 18 метрів за допомогою краудфандингової кампанії.