Скарамуччі заявив про змовників у Білому домі, які прагнуть відставки Трампа

  • 13 серпня 2017
Ентоні Скарамуччі дав перше інтерв'ю після звільнення із Білого дому
Image caption Ентоні Скарамуччі дав перше інтерв'ю після звільнення із Білого дому

Звільнений директор із комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі заявив, що в оточенні ‎президента Дональда Трампа працюють люди, які прагнуть його відставки.‎

Про це Скарамуччі заявив у інтерв'ю каналу ABC News - першому після звільнення із ‎посади у президентській адміністрації. Він протримався на цій посаді всього 10 днів, ‎звільнившись після оприлюднення телефонних записів, на яких він вкрай погано відгукується ‎про тодішнього начальника штабу у Білому домі Райнса Прібуса, звинувачуючи його у зливанні ‎інформації. ‎

У інтерв'ю ABC News Скарамуччі заявив, що думав, що та телефонна розмова не записується, і ‎що він «поплатився наслідками» за це.‎

‎"Що відбувається у Вашингтоні… так це те, що президент не є представником політичної ‎верхівки, тому з тієї чи іншої причини ці люди прийняли рішення прогнати його", - заявив він ‎ABC News цієї неділі.‎

‎"Я гадаю, у Вашингтоні присутні певні елементи, які також залучені до Білого дому, які ‎необов'язково підтримують інтереси президента чи його порядок денний", - заявив Скарамуччі.‎

На запитання журналістів назвати імена цих "елементів", він відповів, що уже "назвав кілька ‎імен", і що це вже призвело до певних "стратегічних змін".‎

За словами пана Скарамуччі, Трампові потрібно залучити до своєї команди "більше ‎прихильників", щоб втілювати свою програму.‎

Ентоні Скрамуччі, хоч і провів у Білому домі всього 10 днів, справив вплив на американський ‎політикум - зокрема, через нього із посад звільнилися речник Білого дому Шон Спайсер і ‎начальник штабу Райнс Прібус.‎

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