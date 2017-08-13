Скарамуччі заявив про змовників у Білому домі, які прагнуть відставки Трампа

Image caption Ентоні Скарамуччі дав перше інтерв'ю після звільнення із Білого дому

Звільнений директор із комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі заявив, що в оточенні ‎президента Дональда Трампа працюють люди, які прагнуть його відставки.‎

Про це Скарамуччі заявив у інтерв'ю каналу ABC News - першому після звільнення із ‎посади у президентській адміністрації. Він протримався на цій посаді всього 10 днів, ‎звільнившись після оприлюднення телефонних записів, на яких він вкрай погано відгукується ‎про тодішнього начальника штабу у Білому домі Райнса Прібуса, звинувачуючи його у зливанні ‎інформації. ‎

У інтерв'ю ABC News Скарамуччі заявив, що думав, що та телефонна розмова не записується, і ‎що він «поплатився наслідками» за це.‎

‎"Що відбувається у Вашингтоні… так це те, що президент не є представником політичної ‎верхівки, тому з тієї чи іншої причини ці люди прийняли рішення прогнати його", - заявив він ‎ABC News цієї неділі.‎

‎"Я гадаю, у Вашингтоні присутні певні елементи, які також залучені до Білого дому, які ‎необов'язково підтримують інтереси президента чи його порядок денний", - заявив Скарамуччі.‎

На запитання журналістів назвати імена цих "елементів", він відповів, що уже "назвав кілька ‎імен", і що це вже призвело до певних "стратегічних змін".‎

За словами пана Скарамуччі, Трампові потрібно залучити до своєї команди "більше ‎прихильників", щоб втілювати свою програму.‎

Ентоні Скрамуччі, хоч і провів у Білому домі всього 10 днів, справив вплив на американський ‎політикум - зокрема, через нього із посад звільнилися речник Білого дому Шон Спайсер і ‎начальник штабу Райнс Прібус.‎