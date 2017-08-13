Скарамуччі заявив про змовників у Білому домі, які прагнуть відставки Трампа
Звільнений директор із комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі заявив, що в оточенні президента Дональда Трампа працюють люди, які прагнуть його відставки.
Про це Скарамуччі заявив у інтерв'ю каналу ABC News - першому після звільнення із посади у президентській адміністрації. Він протримався на цій посаді всього 10 днів, звільнившись після оприлюднення телефонних записів, на яких він вкрай погано відгукується про тодішнього начальника штабу у Білому домі Райнса Прібуса, звинувачуючи його у зливанні інформації.
У інтерв'ю ABC News Скарамуччі заявив, що думав, що та телефонна розмова не записується, і що він «поплатився наслідками» за це.
"Що відбувається у Вашингтоні… так це те, що президент не є представником політичної верхівки, тому з тієї чи іншої причини ці люди прийняли рішення прогнати його", - заявив він ABC News цієї неділі.
"Я гадаю, у Вашингтоні присутні певні елементи, які також залучені до Білого дому, які необов'язково підтримують інтереси президента чи його порядок денний", - заявив Скарамуччі.
На запитання журналістів назвати імена цих "елементів", він відповів, що уже "назвав кілька імен", і що це вже призвело до певних "стратегічних змін".
За словами пана Скарамуччі, Трампові потрібно залучити до своєї команди "більше прихильників", щоб втілювати свою програму.
Ентоні Скрамуччі, хоч і провів у Білому домі всього 10 днів, справив вплив на американський політикум - зокрема, через нього із посад звільнилися речник Білого дому Шон Спайсер і начальник штабу Райнс Прібус.