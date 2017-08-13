Іран збільшить фінансування ракетних програм у відповідь на санкції США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іран наполягає, що збільшення фінансування ракетних програм - не порушення ядерної угоди 2015 року

Парламент Ірану підтримав збільшення фінансування ракетних програм на понад 500 млн ‎доларів у відповідь на нові санкції з боку США проти Тегерану.‎

США ухвалили нові обмежувальні заходи після випробувань балістичних ракет, які Тегеран ‎провів у січні цього року.‎

Влада Ірану заявила, що нові санкції пошурують ядерну угоду від 2015 року, яку президент США ‎Дональд Трамп називав "найгіршою із можливих" і погрожував розірвати.‎

Новий законопроект про збільшення фінансування ракетних програм підтримали 240 іранських ‎депутатів із 244. Водночас він іще має пройти крізь друге коло голосування перш ніж отримати ‎остаточне затвердження.‎

Згідно із законопроектом, 260 мільйонів доларів виділять на "розвиток ракетної програми" і ще ‎стільки ж - на так званий підрозділ "Кудс" - підрозділ Корпусу вартових ісламської революції в ‎Ірані, відповідальний за операції за межами країни.‎

Іранські депутати вигукували "Смерть Америці!", коли спікер парламенту Алі Ларіджані оголосив ‎результати голосування.‎

Пан Ларіджані заявив, що законопроект має на меті протистояти "терористичній і ‎авантюристській діяльності" Вашингтону на Близькому сході, повідомляє іранська інформаційна ‎агенція "Irna".‎

Законопроект також накладає санкції на посадовців американської армії і розвідки у регіоні.‎

Очільник іранської делегації на ядерних переговорах 2015 року Аббас Аракчі заявив, що новий ‎законопроект не є порушенням ядерної угоди між Іраном і "шісткою".‎