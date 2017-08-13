Іран збільшить фінансування ракетних програм у відповідь на санкції США
Парламент Ірану підтримав збільшення фінансування ракетних програм на понад 500 млн доларів у відповідь на нові санкції з боку США проти Тегерану.
США ухвалили нові обмежувальні заходи після випробувань балістичних ракет, які Тегеран провів у січні цього року.
Влада Ірану заявила, що нові санкції пошурують ядерну угоду від 2015 року, яку президент США Дональд Трамп називав "найгіршою із можливих" і погрожував розірвати.
Новий законопроект про збільшення фінансування ракетних програм підтримали 240 іранських депутатів із 244. Водночас він іще має пройти крізь друге коло голосування перш ніж отримати остаточне затвердження.
Згідно із законопроектом, 260 мільйонів доларів виділять на "розвиток ракетної програми" і ще стільки ж - на так званий підрозділ "Кудс" - підрозділ Корпусу вартових ісламської революції в Ірані, відповідальний за операції за межами країни.
Іранські депутати вигукували "Смерть Америці!", коли спікер парламенту Алі Ларіджані оголосив результати голосування.
Пан Ларіджані заявив, що законопроект має на меті протистояти "терористичній і авантюристській діяльності" Вашингтону на Близькому сході, повідомляє іранська інформаційна агенція "Irna".
Законопроект також накладає санкції на посадовців американської армії і розвідки у регіоні.
Очільник іранської делегації на ядерних переговорах 2015 року Аббас Аракчі заявив, що новий законопроект не є порушенням ядерної угоди між Іраном і "шісткою".