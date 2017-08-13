Директор ЦРУ: неминучої загрози ядерної війни з КНДР немає

  • 13 серпня 2017
Майк Помпео заявив, що не буде здивований, якщо КНДР знову проведе ракетні випробування Копирайт изображения AFP
Image caption Майк Помпео заявив, що не буде здивований, якщо КНДР знову проведе ракетні випробування

Неминучої загрози ядерної війни між США і Північною Кореєю немає, заявив директор ЦРУ ‎Майк Помпео на тлі зростання напруги між вдома країнами.‎

‎"Я чув розмови про те, що ми перебуваємо на межі ядерної війни. Я не бачив жодних ‎розвідувальних даних, які б вказували на те, що ми зараз там знаходимося", - сказав він у ‎інтерв'ю телеканалу Fox News.‎

За словами пана Помпео, Пхеньян із "тривожною швидкістю" просуває свою ракетну програму, ‎і чергове випробування озброєння з боку КНДР не було б несподіванкою.‎

Помпео висловив переконання, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "продовжуватиме ‎намагатися розвивати" ядерну програму своєї країни. Водночас директор ЦРУ застеріг, що ‎‎«стратегічне терпіння» Вашингтона у цьому питанні добігає кінця.‎

На запитання журналістів, наскільки близько КНДР підійшла до створення ядерної боєголовки, ‎здатної ударити по США, пан Помпео відповів: "Вони наблизилися".‎

Давня напруга між США і КНДР посилилася до небувалих рівнів після одразу двох за місяць ‎випробувань балістичних міжконтинентальних ракет Пхеньяном у липні. Випробування ‎викликали нові міжнародні санкції з боку ООН на північнокорейський режим, які тільки ‎розлютили тамтешню владну верхівку.‎

Президент Трамп застерігав, що КНДР спіткає "вогонь і лють", якщо вони наважаться здійснити ‎удар по США чи союзниках США.‎

Раніше цього тижня Пхеньян оголосив, що планує розробити план удару по острову Гуам у ‎Тихому океані, де розміщується американська військова база.‎

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