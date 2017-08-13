Копирайт изображения AFP Image caption Майк Помпео заявив, що не буде здивований, якщо КНДР знову проведе ракетні випробування

Неминучої загрози ядерної війни між США і Північною Кореєю немає, заявив директор ЦРУ ‎Майк Помпео на тлі зростання напруги між вдома країнами.‎

‎"Я чув розмови про те, що ми перебуваємо на межі ядерної війни. Я не бачив жодних ‎розвідувальних даних, які б вказували на те, що ми зараз там знаходимося", - сказав він у ‎інтерв'ю телеканалу Fox News.‎

За словами пана Помпео, Пхеньян із "тривожною швидкістю" просуває свою ракетну програму, ‎і чергове випробування озброєння з боку КНДР не було б несподіванкою.‎

Помпео висловив переконання, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "продовжуватиме ‎намагатися розвивати" ядерну програму своєї країни. Водночас директор ЦРУ застеріг, що ‎‎«стратегічне терпіння» Вашингтона у цьому питанні добігає кінця.‎

На запитання журналістів, наскільки близько КНДР підійшла до створення ядерної боєголовки, ‎здатної ударити по США, пан Помпео відповів: "Вони наблизилися".‎

Давня напруга між США і КНДР посилилася до небувалих рівнів після одразу двох за місяць ‎випробувань балістичних міжконтинентальних ракет Пхеньяном у липні. Випробування ‎викликали нові міжнародні санкції з боку ООН на північнокорейський режим, які тільки ‎розлютили тамтешню владну верхівку.‎

Президент Трамп застерігав, що КНДР спіткає "вогонь і лють", якщо вони наважаться здійснити ‎удар по США чи союзниках США.‎

Раніше цього тижня Пхеньян оголосив, що планує розробити план удару по острову Гуам у ‎Тихому океані, де розміщується американська військова база.‎