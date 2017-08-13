Директор ЦРУ: неминучої загрози ядерної війни з КНДР немає
Неминучої загрози ядерної війни між США і Північною Кореєю немає, заявив директор ЦРУ Майк Помпео на тлі зростання напруги між вдома країнами.
"Я чув розмови про те, що ми перебуваємо на межі ядерної війни. Я не бачив жодних розвідувальних даних, які б вказували на те, що ми зараз там знаходимося", - сказав він у інтерв'ю телеканалу Fox News.
За словами пана Помпео, Пхеньян із "тривожною швидкістю" просуває свою ракетну програму, і чергове випробування озброєння з боку КНДР не було б несподіванкою.
Помпео висловив переконання, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "продовжуватиме намагатися розвивати" ядерну програму своєї країни. Водночас директор ЦРУ застеріг, що «стратегічне терпіння» Вашингтона у цьому питанні добігає кінця.
На запитання журналістів, наскільки близько КНДР підійшла до створення ядерної боєголовки, здатної ударити по США, пан Помпео відповів: "Вони наблизилися".
Давня напруга між США і КНДР посилилася до небувалих рівнів після одразу двох за місяць випробувань балістичних міжконтинентальних ракет Пхеньяном у липні. Випробування викликали нові міжнародні санкції з боку ООН на північнокорейський режим, які тільки розлютили тамтешню владну верхівку.
Президент Трамп застерігав, що КНДР спіткає "вогонь і лють", якщо вони наважаться здійснити удар по США чи союзниках США.
Раніше цього тижня Пхеньян оголосив, що планує розробити план удару по острову Гуам у Тихому океані, де розміщується американська військова база.