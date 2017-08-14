У зоні АТО за добу поранили двох військових

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За минулу добу бойовики 25 разів порушили перемир'я на Донбасі, двоє українських бійців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш гаряче наприкінці минулої доби було на донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони. Також ввечері під ворожим вогнем опинились наші укріплення неподалік Новоселівки, Верхньоторецького, Невельського, Луганського.

На луганському напрямку противник сконцентрував вогневу активність біля Кримського.

На маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь у районі селищ Водяне та Широкине.

Крім того, за повідомленням штабу АТО, бойовики обстрілювали будинки мирних мешканців Мар'янки. Ніхто з місцевих не постраждав.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.