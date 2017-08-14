У ресторані в Буркіна-Фасо розстріляли 17 людей

Копирайт изображения Reuters

Сімнадцять людей загинули та ще восьмеро отримали поранення у "терористичному нападі" у центрі столиці Буркіна-Фасо Уагадугу, повідомили в уряді.

Свідки, яких опитали, розповіли, що троє озброєних людей почали стріляти у відвідувачів ресторану, які сиділи на вулиці.

Сили безпеки застрелили трьох нападників, але деякі люди досі перебувають всередині будівлі, повідомили у міністерстві комунікацій.

Внаслідок нападу джихадистів на кафе минулого року у січні загинуло 30 людей.

Існує побоювання, що новий напад - це також справа рук бойовиків однієї з гілок "Аль-Кайди", яка діє в Сахелі - регіоні на півдні Сахари, зазначає кореспондент ВВС Алекс Дювал-Сміт.

Копирайт изображения Reuters

Стрілянина почалася після 21:00 за місцевим часом на залюдненому проспекті Кваме Нкруми. У центрі подій, очевидно, перебував ресторан Aziz Istanbul.

У результаті стрілянини загинуло 17 осіб, їхнє громадянство поки не підтверджено, повідомляє агенція AFP.

У лікарні міста повідомили, що один з убитих турок за національністю.

На цій же вулиці у готелі Splendid та ресторані Cappuccino у січні 2016 року захопили в заручники 170 осіб. 30 згодом загинули. Серед загиблих тоді були і четверо українців. Відповідальність за цей напад взяла на себе "Аль-Кайда".

Буркіна-Фасо межує з Малі, де з 2012 року діють озброєні ісламісти.