У Китаї в центрі лікування інтернет-залежності помер підліток

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Китайський тінейджер помер через кілька днів після перебування в клініці лікування інтернет-залежності, що знову підняло дискусію щодо існування цих суперечливих установ.

За повідомленнями, 18-річний хлопець зазнав численних травм. Директора центру та кількох співробітників затримали. На час розслідування табір закрили.

Інцидент стався раніше у серпні в східній провінції Аньхой.

Мати підлітка Лю сказала, що у її сина розвинулася серйозна інтернет-залежність, яку вона та її чоловік не могли побороти.

Тому батьки вирішили відправити свого сина до центру, у якому використовують "психологічне наставництво та фізичні вправи" для лікування дітей від інтернет-залежності, повідомляє газета Anhui Shangbao.

Пані Лю відвезла сина до центру 3 серпня. Два дні по тому батькам повідомили, що син потрапив до лікарні, де згодом помер.

Точна причина смерті підлітка невідома.

Але батьки заявили, що лікарі, які оглядали тіло їхнього сина, розповіли про 20 зовнішніх травм і ще декілька внутрішніх. Їм дозволили оглянути тіло сина у морзі.

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У світлі цього інциденту багато ЗМІ закликали до посилення регулювання центрів залежності, а також критикували батьків підлітка.

Останніми роками у Китаї набули розповсюдження так звані "виправні табори", у яких лікують залежність від інтернету та комп'ютерних ігор.

Деякі з них відомі своєю військовою дисципліною, їх критикували за надто жорсткі методи, такі як лупцювання пацієнтів та застосування електрошоку.

Минулого року повідомлялося, що дівчина підліток вбила свою матір за те, що та її відправила до центру лікування з інтернет-залежності, де над нею знущалися.