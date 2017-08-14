Зонд Кассіні пролітає над хмарами Сатурна

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Зонд "Кассіні" починає фінальну фазу своєї місії на Сатурн.

Апарат виконує перше із запланованих наближчень до гігантської планети. Він підійде до неї настільки близько, що пролетить крізь верхні шари атмосфери.

Якщо місія буде успішною, "Кассіні" надішле унікальні дані про хімічний склад Сатурна.

Наступного місяця апарат має здійснити свій останній драматичний маневр: зануритися в атмосферу планети і згоріти.

Нині "Кассіні" виконує серію обертів довкола Сатурна у просторі між його атмосферою та кільцями.

Станом на ранок понеділок він як ніколи близько підійшов до верхівок хмар - пролетівши за 1600 кілометрів над ними.

Це дозволяє зонду зібрати зразки газів із найвищих шарів атмосфери.

Науковці вважають, що Сатурн приблизно на три чверті складається з водню і на чверть - із гелію, пояснює Ніколас Алтобеллі, науковець із проекту "Кассіні" Європейського космічного агентства.

"Вважають, що важчий гелій опускається вниз, - розповів він BBC News. - Сатурн виділяє більше енергії, ніж поглинає із Сонця, що означає, що він поступово втрачає гравітаційну енергію".

Занурення в атмосферу означатиме, що на апарат почне діяти сила тяжіння, і "Кассіні", можливо, доведеться використовувати двигуни для підтримання стабільності.

Але науковці вірять, що зонд справиться, і сподіваються, що під час наступних наближень він спуститься іще нижче.

Місія "Кассіні" має відповісти і на деякі інші важливі запитання про Сатурн. Одне з них - скільки триває день на планеті.

Дослідники знають, що йдеться про близько 10,5 годин, але хотіли б отримати більш точну цифру.

Утім, поки що ці виміри зазнали невдачі.

Місія "Кассіні", яка триває вже 20 років, стала результатом співпраці між американським, європейським та італійським космічним агентствами.

15 вересня вони припинять роботу апарату, в якому закінчується пальне і який скоро вийде з-під контролю.

Науковці хочуть уникнути можливого падіння зонду на супутники Сатурна Титан та Енцелад. Ці небесні тіла можуть підтримувати просте бактеріальне життя.

І єдиний спосіб уникнути цього - це знищити апарат, спрямувавши його в атмосферу Сатурна.