Шарлоттсвіль: Білий дім виступив на захист реакції Трампа

Копирайт изображения Reuters Image caption Імпровізований меморіал Гізер Геєр, яка загинула від наїзду авто під час сутичок у Шарлоттсвілі

Білий дім виступив із захистом реакції Трампа на мітинг ультраправих, під час якого спалахнуло насильство.

Раніше президента розкритикували за те, що він відкрито не засудив крайньоправі групи.

Але речник Білого дому заявив, що слова Трампа стосувалися ідеології вищості білих теж.

У суботу в групу мітингарів, які виступили проти ультраправих, в'їхало авто. Одна жінка загинула і 19 отримали травми.

У інших сутичках між ультраправими і антифашистами у суботу були поранені ще 15 людей.

У неділю активісти зірвали прес-конференцію організатора мітингу правих Джейсона Кесслера. Він звинуватив поліцію в тому, що вона не запобігла насильству.

У багатьох містах США пройшли акції на підтримку Шарлоттсвілля.

У Сіеттлі поліція використала сльозогінний газ, аби не допустити контакту між антифашистами і протрампівським мітингом.

Як відреагував Трамп?

За кілька годин після того, як спалахнули сутички, пан Трамп заявив, що засуджує "в найсильніших термінах масштабний вияв ненависті, фанатизму і насильства з усіх боків".

"Ненависть і розділення мають припинитися негайно", - сказав він репортерам у Нью-Джерсі, де пан Трамп перебуває у робочій відпустці.

"Як американці ми маємо об'єднатися з любов'ю до нашої нації", - додав президент.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один із плакатів на акції вшанування Гізер Геєр, який обігрує комбінацію клавіш на комп'ютерній клавіатурі та означає "Видалити альтернативних правих"

Але цей коментар прямо не засуджував білі екстремістські групи. Це гостро розкритикували як демократи, так і республіканці.

Сенатор Корі Гарднер, наприклад, написав: "Пане президент - зло треба називати своїми іменами. Ідеться про прихильників вищості білої раси, і це був внутрішній тероризм".

Білий дім відреагував на критику заявою про те, що осуд пана Трампа стосувався і ультраправих теж.

"Учора президент рішуче заявив, що засуджує всі форми насильства, фанатизму й ненависті. Звісно, це включає і білих супремасистів, Ку-Клукс-Клан, неонацистів та всі екстремістські групи", - сказав речник.

Чи треба дивуватися реакції Трампа?

Ентоні Цурхер, кореспондент BBC у Північній Америці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як пише кореспондент ВВС News, на акцію у Шарлоттсвіллі прийшли расисти, нео-нацисти та ті, хто заявляв, що хоче захистити свою "південну історію". За задумом організаторів, це був протест проти планів демонтувати статую генерала Роберта Лі, який командував ‎армією південних штатів під час Громадянської війни середини ХIX ст.

Натяки на те, як може відреагувати президент, можна було зустріти ще в ході його кампанії.

У лютому 2016 року пан Трамп спершу відмовився відхилити підтримку від Ку-Клукс-Клану та Девіда Дюка, його колишнього лідера, який став політиком-республіканцем.

Через тиждень майбутній президент чітко відмежувався від ККК, але початкову нерішучість йому не раз пригадували в ході кампанії.

Критики Трампа вважають, що його заяви після Шарлоттсвіля були "дзвіночком" для білих супремасистів. Якщо це справді так, то послання явно було почуте.

"Коментар Трампа був хорошим, - написав один із дописувачів неонацистського сайту The Daily Stormer. - Він на нас не напав. Він просто сказав, що нація має об'єднатися".