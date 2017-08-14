У Харкові - новий випадок ботулізму: знову в'ялена риба

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У Харкові зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм, повідомляє обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров'я.

Розслідування встановило, що чоловік 1993 народження вживав непатрану в'ялену плотву, яку купив у магазині по вулиці Маршала Конєва.

Перші симптоми захворювання - раптова слабкість, сухість у роті, важке дихання - з'явилися приблизно через 20 годин після вживання риби, кажуть чиновники.

Хворого госпіталізували до реанімації та ввели полівалентний ботулінічний анатоксин.

За даними лікарів, стан хворого - середньої важкості.

При обстеженні магазин не зміг надати супровідні документи на партію риби, кажуть у лабораторному центрі.

Зараз його фахівці досліджують зразки плотви, відібрані у продавця.

Понад 90 постраждалих

Від початку року в Україні 90 людей захворіли на ботулізм, дев'ять із них померли, повідомляли в МОЗ у липні.

Восьмеро із дев'яти померлих отруїлися в'яленою рибою. Причому половина - вживали рибу промислового виробництва.

В країні з 2014 року були проблеми із сироваткою від ботулізму.

Партія цих ліків від Програми розвитку ООН надійшла лише в липні.

Україні надали 25 курсів лікування, яких має вистачити для 25 людей.

Ця партія сироватки коштувала 2,5 мільйона гривень, але Україні її надали безкоштовно як гуманітарну допомогу.

Щоб вберегтися від ботулізму, слід уникати споживання в'яленої, солоної та консервованої риби та м'ясних консервів, передусім домашнього виробництва, радять у МОЗ.

Симптоми

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Ботулотоксин - одна з найсильніших у природі отрут. Його смертельна доза для людини складає усього лише 0,3 мкг.

Наслідками отруєня можуть стати парези і паралічі гортані, глотки та дихальних м'язів. Людина задихається, може розвинутися зараження крові.

Інкубаційний період може тривати від кількох годин до п'яти діб, кажуть у МОЗ.

Однією з перших ознак ботулізму є порушення зору, що пов'язано з паралічем очних м'язів.

Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, біль під час ковтання, може змінитися тембр голосу.