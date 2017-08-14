До днів незалежності Індії та Пакистану музиканти поєднали їхні гімни

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14 серпня Пакистан відзначає 70-річчя незалежності, а вже наступного дня своє святкуватиме Індія.

Дві держави мають напружені стосунки - переважно через суперечливу територію Кашмір, за яку вони двічі воювали.

Але до круглої дати співаки з обох країн випустили пісню, яка поєднала їх гімни.

Відео опублікували у Facebook. Воно отримало схвальну реакцію з обох країн.

Кліп починається написом: "Коли ми відкриваємо кордони мистецтву, приходить мир".

Далі низка співаків виконують гімни Індії та Пакистану - дехто зі студій, дехто на відкритому повітрі.

Перед цим акаунт Voice of Ram також опублікував відео, на якому індійський гурт виконує а капела національний гімн Пакистану. "Це наш спосіб привітати Пакистан із днем народження", - сказано в кліпі.

Пакистанська газета Dawn назвала це "несподіваною пропозицією", яку "приємно почути".

Обидва відео набрали понад 450 тисяч переглядів кожне.

Активіст Рам Субраманіян, який керує сторінкою Voice of Ram, розповів індійській газеті Catch News, що ініціював цей проект, бо "багато людей бояться говорити про мир, а це алогічний страх".

За останні роки на лінії розмежування між індійськими і пакистанськими силами в Кашмірі неодноразово гинули люди.

Націоналісти з обох боків звинувачували людей, які обстоюють мир, у зраді своїх загиблих.