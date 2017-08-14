Чи стане Mi Gente новим Despacito?

Копирайт изображения POLYDOR Image caption Джей Балвін - автор чотирьох альбомів, який вихнув нове життя у жанр регетон

Трек Despacito Луїса Фонсі нещодавно побив рекорди стримінгових сервісів - неабияке досягнення для неангломовної пісні.

Але схоже, що це буде не єдиний латиноамериканський хіт літа.

Найпопулярнішою піснею стримінг-сервісу Spotify нещодавно стала інша композиція - Mi Gente. У Британії вона увішла у топ-20 лідерів.

"Це неймовірно. Просто благословіння", - каже її виконавець, колумбійський співак Джей Балвін.

Він мегапопулярний у Південній Америці. Вважають, що Балвін вдихнув нове життя в регетон - суміш реггі, репу та хіп-хопу, що виникла в Пуерто-Рико наприкінці 1990-х.

Музикант приправив цей жанр африканськими, карибськими та електронними мотивами. А його тексти відходять від андерграундного коріння регетону в бік більш універсального, романтичного наративу.

"Моя музика нікого не дискримінує", - співає він у Mi Gente.

Коли ми згадали в розмові з ним ці рядки, він підвердив: "Саме так! Я латиноамериканець, але не створюю музику для латиноамериканців. Моя музика - для всіх у світі".

"Музика має об'єднувати людей. Не зважати на расу, мову, культуру. Ось що я хочу сказати, співаючи цей рядок", - розповів він.

"Нова ера творчості"

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Окрім Despacito та Mi Gente, у переліку 50 найпопулярніших композицій Spotify - іще п'ять іспаномовних треків. Що ж стоїть за цим несподіваним вибухом латиноамериканських хітів?

Сер Люсієн Грейндж, голова Universal Records, каже, що головне тут - стримінгові сервіси. Вони надали латиноамериканцям платформу, якої ті ніколи не мали на лінгвістично консервативних радіостанціях США та Британії.

"Стримінг змінив те, як люди знаходять і споживають музику", - розповів пан Грейндж BBC минулого місяця.

"Ми бачимо початок нової ери творчості, коли будь-хто, хто робить якісний продукт, зможе знайти аудиторію".

Крім того, Spotify сам активно просуває латиноамериканську музику за межами Південної Америки.

"Спостерігається ефект доміно, - нещодавно розповів глава латиноамериканського напрямку Spotify журналу Billboard. - Що більше таких пісень ми ставимо у глобальний чарт, то більше люди звикають слухати музику іншими мовами".

А Балвін має своє пояснення феномену.

"Думаю, зараз діти по всьому світі більш відкриті до нового, - сказав він BBC телефоном. - Люди більш відкриті до хороших мелодій, навіть якщо не розуміють слів".