У центрі Києва через парад обмежать рух транспорту

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Київська міська державна адміністрація обмежила рух транспорту по вулиці Хрещатик з 21:00 до 02:00 16, 18 та 22 серпня через репетицію параду до Дня незалежності. Про це йдеться у розпорядженні 961 від 11 серпня.

У ньому зазначено, що рух транспорту обмежать на ділянці від Бессарабської до Європейської площі.

Також частково обмежать вхід і вихід зі станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" у зв'язку з святкуванням Дня незалежності з 8:00 24 серпня.

Вхід і вихід із цих станцій метро буде закритий до закінчення урочистих заходів у центрі міста.

24 серпня у Києві відбудеться парад з нагоди Дня незалежності України.