Біг-Бен замовкне до 2021 року

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Знаменитий лондонський годинник Біг-Бен наступного тижня замовкне через ремонт на чотири роки - до 2021 року.

Востаннє куранти прозвучать опівдні у понеділок. Після того вони не працюватимуть, доки триматиме ремонт годинника та вежі Вестмінстерського палацу — Вежі Єлизавети.

Великий дзвін вежі звучав на початку кожної години впродовж 157 років.

Востаннє він змовкав у 2007 році, а до того це відбувалося під час капітальних ремонтів між 1983 і 1985 роками.

У британському парламенті, де розташований Біг-Бен, заявили, що зупинка годинника захистить робітників, які робитимуть ремонт.

Куранти все одно битимуть на такі важливі свята як Новорічна ніч та Поминальна неділя.

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Кажуть, що Вежа Єлизавети є будівлею, яку найбільше фотографують у Британії.

Ремонтна бригада вже встановила риштування, роботи з відновлення та реконструкції внутрішньої частини вежі вже розпочали. Також планується удосконалення системи охорони праці та пожежної безпеки, а також підвищення енергоефективності.

Під час ремонтних робіт електричний двигун буде продовжувати працювати, водночас сам годинник тимчасово прикриють.

Сама будівля британського парламенту також потребує ремонту, тому під час його відновлення парламентарів на деякій час перемістять до іншої будівлі.