В Іловайській трагедії загинуло 366 українських бійців - ГПУ

Копирайт изображения Ukrinform

Головна військова прокуратура завершила дослідження обставин Іловайської трагедії, внаслідок якої у серпні 2014 року загинуло 366 українських бійців, 429 отримали поранення, а ще 300 потрапили у полон. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Водночас у прокуратурі додали, що кінцеве рішення у провадженні ухвалять після завершення допитів та притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

"Згідно висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, який знаходиться у безпосередньому причинно-наслідковому зв'язку з Іловайською трагедією, є військова агресія Збройних Сил Російської Федерації у вигляді прямого вторгнення на територію України", - йдеться у повідомленні.

За результатами слідства та на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ М. Богдановському, який "безпосередньо здійснював командування і контроль підрозділів ЗС РФ під час їх вторгнення на територію України у серпні 2014 року" та організував вбивство українських бійців біля Іловайська.

Крім того, притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 89 осіб, у тому числі 43 росіян, серед яких 20 високопосадовців, у тому числі 11 осіб з-поміж керівництва ЗС РФ (міністр оборони Росії Сергій Шойгу його перший заступник Валерій Герасимов), додали в ГПУ.

Вказаних осіб оголошено в розшук, суд дав дозвіл на їх затримання.

"До суду скеровано 41 обвинувальний акт щодо 45 осіб. Вироками українських судів 25 осіб вже засуджені, в тому числі 9 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ", - повідомили у прес-службі прокуратури.

Головна військова прокуратура продовжує збирати докази та встановлювати причетних до війни проти України та вчинення воєнних злочинів на території України.

У прокуратурі додають, що кожен винний має понести заслужене покарання, яке визначать як українські суди та Міжнародний кримінальний суд.

29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайська колони українських бійців розстріляв супротивник - загинуло більше 300 військових.