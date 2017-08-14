В Україні заперечили постачання ракетних технологій до КНДР

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Український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї та військових технологій в Північну Корею. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Напередодні американське видання The New York Times опублікувало статтю із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний із українським заводом, кажуть дослідники".

"Успіх Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, які, схоже, можуть досягнути США, став можливий завдяки купівлі на чорному ринку потужних ракетних двигунів, імовірно - з української фабрики, яка має історичні зв'язки з російською ракетною програмою, - відповідно до експертного аналізу, опублікованого в понеділок, та засекречених оцінок американських розвідувальних агенцій", - сказано в матеріалі.

Газета посилається, зокрема, на дослідження фахівця з ракетних питань у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

У заяві, опублікованій у вівторок, пан Турчинов назвав інформацію про передачу ракетних технологій КНДР "неправдивою".

"Ця інформація не має під собою жодних підстав, є провокативною за змістом, та, скоріш за все, спровокована російськими спецслужбами", - заявив він.

За його словами, Україна вважає владний режим Північної Кореї "небезпечним та непередбачуваним, й підтримує всі санкції проти цієї країни".

Завод "Південмаш" також вже заперечив факти, викладені в публікації NYT.

Припущення авторів та цитованого ними експерта "не мають відношення до реальності", сказано в заяві заводу.

"Південмаш ніколи раніше не мав і не має зараз ніякого зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру. Ракети та ракетні комплекси військового призначення за часів незалежності України Південмашем не випускалися і не випускаються", - заявило підприємство.