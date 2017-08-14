У зсуві ґрунту в Сьєрра-Леоне сотні людей опинилися під землею
Величезний селевий потік накрив багато будинків біля столиці Сьєрра-Леоне Фрітавна. Рятувальники побоюються, що загинули сотні, а багато опинился в пастці похованими заживо.
Після сильних дощів у ніч на понеділок розмило пагорб у районі Ріджент, який обвалився і цілковито накрив багато будинків.
Кореспондент BBC на місці каже, що багато людей могли в цей час спати.
Урядовці наполягають, що наразі передчасно називати число загиблих. На місці обвалу вже зараз вилучили десятки тіл.
Віце-президент Сьєрра-Леоне Віктор Бокарі Фох сказав, що "ймовірно, від завалами поховані сотні загиблих".
"Ця катастрофа настільки страшна, що я сам почуваюся зламаним", - сказав він агентству Reuters. За його словами, весь той район очеплений, а мешканців звідти евакуюють.
Рятувальники на місці аварії намагаються відкопати людей, які опинилися в пастці після обвалу частини гори, повідомила місцева газета Sierra Leone Telegraph.
На фото, опублікованих у соцмережах і Twitter, видно, як люди ходять по пояс у брудній воді після злив у районі Фрітавна.
Повені для країни не є чимось незвичним, де дощі часто змивають слабенькі будівлі.
У 2015 році Фрітавн пережив найстрашніші повені, спричинені мусонними зливами. Тоді загинули 10 людей, а тисячі залишилися без даху над головою.