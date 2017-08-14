У зсуві ґрунту в Сьєрра-Леоне сотні людей опинилися під землею

Image caption Вночі випало багато дощу

Величезний селевий потік накрив багато будинків біля столиці Сьєрра-Леоне Фрітавна. Рятувальники побоюються, що загинули сотні, а багато опинился в пастці похованими заживо.

Після сильних дощів у ніч на понеділок розмило пагорб у районі Ріджент, який обвалився і цілковито накрив багато будинків.

Кореспондент BBC на місці каже, що багато людей могли в цей час спати.

Урядовці наполягають, що наразі передчасно називати число загиблих. На місці обвалу вже зараз вилучили десятки тіл.

Віце-президент Сьєрра-Леоне Віктор Бокарі Фох сказав, що "ймовірно, від завалами поховані сотні загиблих".

"Ця катастрофа настільки страшна, що я сам почуваюся зламаним", - сказав він агентству Reuters. За його словами, весь той район очеплений, а мешканців звідти евакуюють.

Image caption Коли стався зсув, люди спали

Рятувальники на місці аварії намагаються відкопати людей, які опинилися в пастці після обвалу частини гори, повідомила місцева газета Sierra Leone Telegraph.

На фото, опублікованих у соцмережах і Twitter, видно, як люди ходять по пояс у брудній воді після злив у районі Фрітавна.

Повені для країни не є чимось незвичним, де дощі часто змивають слабенькі будівлі.

У 2015 році Фрітавн пережив найстрашніші повені, спричинені мусонними зливами. Тоді загинули 10 людей, а тисячі залишилися без даху над головою.