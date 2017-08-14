У Ємені за чотири місяці спалаху холери кількість хворих перевищила 500 тисяч
Кількість можливих випадків захворювання на холеру, що стала результатом війни в Ємені, перевищила 500 тисяч, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Щонайменше 1 975 хворих померли, відколи наприкінці квітня почався спалах цієї хвороби, що поширюється через забруднену воду.
За даними ВООЗ, загальна кількість випадків хвороби від липня знизилася, однак і досі щодня заражаються по 5 000 людей.
Хвороба поширюється через погіршення гігієни та санітарних умов унаслідок руйнування інфраструктури.
У Ємені без доступу до чистої води та санітарії внаслідок війни опинилися понад 14 мільйонів людей, а у великих містах припинили вивозити сміття.
Холера - це гостра кишкова інфекція, спричинена вживанням їжі або води, забрудненої бактерією Vibrio cholera.
Більшість із заражених не матимуть або жодних симптомів, або важких симптомів, але у важких випадках, якщо не лікувати, пацієнт може померти протягом кількох годин.
Служба охорони здоров'я Ємену не може впоратися з епідемією холери, яка на сьогодні є найбільшою у світі. Більше половини всіх медичних закладів закриті через шкоду, заподіяну протягом більш ніж двох років конфлікту між проурядовими силами та повстанським рухом хуситів.
ВООЗ заявляє, що дефіцит ліків і медичних препаратів є постійним і поширеним явищем, а 300 тисяч медиків у Ємені майже рік не отримували зарплату.
"Медики Ємену працюють у неможливих умовах, - сказав генеральний директор ВООЗ д-р Тедорс Адханом Гебреєсус. - Тисячі людей хворіють, але там не вистачає лікарень, не вистачає ліків, недостатньо чистої води.
"Ці лікарі та медсестри є основою медичної відповіді - без них ми нічого не можемо зробити в Ємені. Потрібно їм виплатити їхню зарплату, щоб вони могли і далі рятувати життя".
ВООЗ та її партнери працюють над створенням у Ємені спеціалізованих клінік лікування холери, реабілітаційних закладів, а також над постачанням медичних препаратів і підтримкою медиків Ємену в час епідемії.
Більше 99% заражених, які мають доступ до медичних послуг, виживають.
Д-р Тедрос закликав усі сторони збройного конфлікту в Ємені, у якому від березня 2015 років загинули понад 8 160 людей, а 46 330 були поранені, терміново знайти політичне рішення.
"Народ Ємену більше не може це терпіти - йому потрібен мир для відбудови свого життя та своєї країни", - додав він.