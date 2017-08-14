Зсув у Сьєрра-Леоне: загинули сотні людей

Image caption Коли стався зсув, люди спали

У зсуві ґрунту в Сьєрра-Леоне загинули щонайменше 179 людей, повідомив Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Після сильних дощів у ніч на понеділок розмило пагорб у районі Ріджент, який обвалився і накрив будинки.

Кореспондент BBC на місці каже, що багато людей могли в цей час спати.

Віце-президент Сьєрра-Леоне Віктор Бокарі Фох сказав, що "ймовірно, від завалами поховані сотні загиблих". Кількість жертв стихії, за словами урядовців, зросте.

"Ця катастрофа настільки страшна, що я сам почуваюся зламаним", - сказав він агентству Reuters. За його словами, весь той район очеплений, а мешканців звідти евакуюють.

Речник Червоного Хреста Абу Бакарр Таравілль сказав тому агентству, що в центральний морг Фрітавна привезли 179 тіл загиблих.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди ходили затопленими вулицями по пояс у брудній воді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будинки в районі Ріджент зруйновані

Однак агентство AFP, посилаючись на іншого речника Червоного Хреста, повідомило, що число загиблих у повені зросло до 312.

Внаслідок зсуву і підтоплень сотні людей залишилися без даху над головою.

Керівник рятувальних служб Сьєрра-Леоне Кенлі Рорджерс сказав агентству AFP, що внаслідок зсуву в околиці Ріджент "понад 2000 людей стали бездомними".

Пан Роджерс сказав, що для подолання наслідків повені і зсуву буде потрібна масштабна гуманітарна операція.

З місця: Пошуки рідних

Умару Фофана, BBC Африка

Люди голосять і не стримують сліз; одна жінка сказала мені, що в результаті катастрофи вона втратила понад 11 членів своєї сім'ї, а ще один чоловік сказав, що втратив дружину, тещу та дітей.

Сотні людей досі приходять у район, щоб знайти своїх близьких. Деякі з них розповіли, що не змогли цього зробити.

Фактично, від десятків будинків, які були побудовані біля підніжжя гори Шугар Лоуф, не залишилося і сліду.

Вони поховані під селем, подекуди на місці зсуву утворилося щось на кшталт трясовини. Існує загроза, що коли рятувальники туди подадуть, то ризикують провалитися.

Рятувальники на місці аварії намагаються відкопати людей, які опинилися в пастці після обвалу частини гори, повідомила місцева газета Sierra Leone Telegraph.

На фото, опублікованих у соцмережах і Twitter, видно, як люди ходять по пояс у брудній воді після злив у районі Фрітавна.

Повені не є чимось незвичним для Сьєрра-Леоне, де дощі часто змивають слабенькі будівлі.

У 2015 році Фрітавн пережив найстрашніші повені, спричинені мусонними зливами.

Тоді загинули 10 людей, а тисячі залишилися без даху над головою.