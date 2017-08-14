У Мар'їнці обстріляли житлові будинки - штаб АТО

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14 серпня ситуація в АТО залишалась напруженою. У Мар'їнці бойовики обстріляли житлові будинки. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Бойовики вдарили з великокаліберних кулеметів по житлових будинках Мар'їнки близько 16 години. З місцевих ніхто не постраждав.

Близько 7 ранку внаслідок гранатометного обстрілу українських укріплень поблизу Гнутового двоє військових отримали поранення.

Околиці Авдіївки обстрілювали з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. У відповідь українські військові застосовували зброю. Крім того, під вогнем опинились позиції у районі Луганського та Верхньоторецького.

На маріупольському напрямку були обстріли на підступах до Мар'їнки та Красногорівки.

Бойовики звинувачують у обстрілах українських військових.