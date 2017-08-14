Трамп засудив "зло расизму" у Шарлоттсвіллі

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Президент США Дональд Трамп виступив проти расистського насильства у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, де в суботу вбили протестувальника.

"Расизм - це зло і ті, хто здійснює насильство в ім'я його, є злочинцями та бандитами",- заявив репортерам Дональд Трамп.

Він сказав, що "Ку Клукс-Клан", неонацисти і прихильники ідеї панування білих "огидні" всьому, що цінують американців.

Президент США заявив, що правоохоронні органи країни не пошкодують ресурсів для захисту американських громадян. За його словами, ті, хто здійснює акти насильства на ґрунті нетерпимості, не уникнуть відповідальності.

32-річна Хезер Хайєр загинула і щонайменше 19 людей постраждали ‎в результаті інциденту у Вірджинії, де від суботи ‎проходять протести ультраправих і їхніх опонентів. Автомобіль в'їхав у натовп тих, ‎хто виступав проти мітингу ультраправих.

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Пан Трамп вже зазнавав критики із лав власної республіканської партії за свої ‎коментарі з приводу сутичок. Він засудив насилля "з боку багатьох сторін" протесту, не виділивши окремо ‎ультраправих.‎

Його слова одразу розкритикували, як серед демократів, так і серед республіканців.

У понеділок він заявив про всебічне засудження насильства у Шарлоттсвіллі.

"Ми засуджуємо цей величезний прояв ненависті, фанатизму та насильства", - сказав він, - "В Америці цьому немає місця".

Він вшанував жертв протестів, а також двох поліцейських, які загинули в результаті катастрофи вертольоту під час зіткнень.

З чого все почалося

У суботу у Шарлоттсвіллі сотні ультраправих активістів зібралися на марш "Об'єднаємо правих", ‎заявлений, як акція протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в ‎парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлоттсвілля.

Генерал Лі командував ‎армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні у США у 1861-65 ‎роках.‎

Серед мітингувальників було багато радикалів, включно з неонацистами, ‎альтернативних правих (білих неонацистів) та активістів расистської організації "Ку-‎клукс-клан".

Марш ультраправих викликав контр-акції з боку антифашистів і активістів інших лівих угруповань, що вилилося в численні сутички. Влада оголосила у місті надзвичайний стан і направила туди загони поліції спеціального призначення для відновлення спокою.‎

Інцидент із наїздом автомобіля на натовп противників ультраправих стався, коли ‎обидва мітинги вже починали розходитися.

Багато оглядачів вважають, що прихід до влади Дональда Трампа у США дав новий ‎імпульс ультраправим рухам у США.‎

Правозахисна організація Southern Poverty Law Center заявила, що "перемога Трампа ‎наелектризувала ультраправих, які вбачають у ньому поборника ідеї того, що Америка є ‎принципово країною білого чоловіка".‎‎