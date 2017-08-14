Київ вимагає від Москви припинити переслідування кримських татар

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МЗС України висловило протест та обурення через "хвилю політичних репресій та порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України".

"Російська окупаційна влада продовжує дискримінацію за національною та релігійною ознаками в окупованій Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, переслідуючи етнічних українців і кримських татар", - йдеться у повідомленні МЗС.

За останній місяць винесли, "як мінімум 5 політично вмотивованих вироків, пов'язаних з позбавленням волі, 7 осіб було заарештовано або оштрафовано".

В МЗС зазначили, що громадян України використовують як заручників, висуваючи їм сфабриковані обвинувачення.

Дипломати висловили глибоку стурбованість "у зв'язку з погіршенням стану здоров'я незаконно засудженого на території Росії громадянина України Руслана Зейтуллаєва". Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Україна вимагає від Росії "негайно звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України".

Росія дискримінацію населення Криму заперечує.