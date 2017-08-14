Інформація про українські двигуни у КНДР має російський слід - МІП

Копирайт изображения Reuters Image caption Випробування ракет у КНДР сколихнуло світ. У Північній Кореї їм присвятили серію поштових марок

Заяви про нібито постачання Україною ракетних двигунів до Північної Кореї ґрунтуються на свідченнях експерта, який тісно пов'язаний з Росією. Про це у Facebook повідомив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

"Цікаво, що стаття у вічно_свободо_словному виданні ґрунтується здебільшого на словах одного експерта з ракетних технологій, який у 1995-2001 роках очолював програму скорочення ракетних озброєнь в Росії",- написав пан Золотухін.

Напередодні американське видання The New York Times опублікувало статтю із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний з українським заводом, кажуть дослідники". Газета посилається, зокрема, на дослідження фахівця з ракетних питань у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

"Виходить, що більшість "західних експертів", що критикують Україну, тим чи іншим чином були в минулому пов'язані з Росією", - додав пан Золотухін. Заступник міністра вважає, що це не може бути збігом обставин.

"На даний момент, немає фактичних підстав звинувачувати Еллемана у прямій роботі на Кремль, хоча цього факту виключати не треба. Такий "звіт" міг бути замовлений "під чужим прапором". Однак, в тому, що російська сторона причетна до масштабного розголосу та відповідного ефекту цього матеріалу, в мене сумнівів немає", - зазначив пан Золотухін.

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї.

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявило, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

"Південмаш ніколи раніше не мав і не має зараз ніякого зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру. Ракети та ракетні комплекси військового призначення за часів незалежності України Південмашем не випускалися і не випускаються", - заявило підприємство.

В Адміністрації президента вважають провокацією повідомлення ЗМІ про українські двигуни для ракет КНДР.

Криза довкола ядерної програми й ракетних випробувань Північної Кореї нещодавно досягла нової небезпечної фази.

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У Пхеньяні стверджують, що в країні вже є ракети, здатні досягти континентальної території США, - і два недавніх випробування змусили західних експертів припустити, що це може бути правдою.

Минулого тижня Радбез ООН одноголосно ухвалив посилення санкцій проти ‎КНДР. Резолюція ООН, яка є відповіддю на запуски міжконтинентальних ‎балістичних ракет, була ухвалена за ініціативою Вашингтона.