Авто в'їхало у кафе у Франції: загинула дитина

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Авто врізалось у піцерію в селі Сетт-Сорт, що на схід від Парижа, загинула 8-річна дівчинка. П'ятеро людей отримали поранення.

Після того, як автомобіля в'їхав у терасу кафе, водія заарештували.

За даними французьких ЗМІ, 39-річний водій розповів, що хотів покінчити життя самогубством і мав зброю в авто.

Попередньо інцидент не пов'язують з терористичною атакою.

У кількох європейських країнах останнім часом відбулися наїзди автомобілів на натовпи людей. У липні 2016 року у Ніцці в результаті такої атаки загинули 84 людини.