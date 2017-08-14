Авто в'їхало у кафе у Франції: загинула дитина
Авто врізалось у піцерію в селі Сетт-Сорт, що на схід від Парижа, загинула 8-річна дівчинка. П'ятеро людей отримали поранення.
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Після того, як автомобіля в'їхав у терасу кафе, водія заарештували.
За даними французьких ЗМІ, 39-річний водій розповів, що хотів покінчити життя самогубством і мав зброю в авто.
Попередньо інцидент не пов'язують з терористичною атакою.
У кількох європейських країнах останнім часом відбулися наїзди автомобілів на натовпи людей. У липні 2016 року у Ніцці в результаті такої атаки загинули 84 людини.