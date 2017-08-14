Південна Корея попросила США уникнути війни з КНДР

Копирайт изображения Reuters Image caption Генерал Данфорд (ліворуч) на зустрічі з президентом Мун Джеіном (праворуч)

Президент Південної Кореї Мун Джеін закликав США допомогти уникнути війни з Північною Кореєю і знайти дипломатичне врегулювання кризи.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Джозеф Данфорд запевнив, що дипломатія залишається для Вашингтона пріоритетом. Однак там готуються і до військового варіанту розвитку подій - на випадок, якщо санкції проти Пхеньяна не принесуть результатів.

Північна Корея в понеділок заявила, що будь-який збройний конфлікт перетвориться на ядерну війну.

У понеділок Україна заперечила повідомлення газети New York Times, що випробувані КНДР балістичні ракети могли бути оснащені двигунами, виробленими на підприємстві "Південмаш".

А Китай видав указ, спрямований на заборону імпорту низки товарів з КНДР - відповідно до санкцій ООН, про які було оголошено раніше.

Санкції були введені у відповідь на кілька запусків балістичних ракет, проведених Північною Кореєю, а також посилення воєнної риторики з боку Пхеньяна.

У відповідь на останні випробування президент США Дональд Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю, яких світ ще не бачив".

Північна Корея, у свою чергу, пригрозила США ударом по острову Гуам, де є американська військова база.

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"Наш головний пріоритет - національний інтерес Південної Кореї, а наш національний інтерес - це світ, - сказав у понеділок Мун Джеін. - Я впевнений, що США в даній ситуації відреагують в спокійній і відповідальній манері, відповідно до напряму нашої політики".

Він також згадав, що Корейська війна 1950-53 років "забрала понад мільйон життів, перетворила міста в руїни і закріпила поділ півострова".

Південнокорейський лідер закликав КНДР "негайно припинити всі провокації і ворожу риторику, замість того щоб і далі погіршувати ситуацію".

Генерал Джозеф Данфорд під час візиту до Сеула запевнив південнокорейське керівництво в прихильності США дипломатії, однак підкреслив: "Як воєначальник я повинен переконатися, що у президента є військові можливості на випадок, якщо дипломатичний і економічний тиск провалиться".

Після Сеула Данфорд відлітає до Китаю і Японії.

Державне північнокорейське агентство ЦТАК у понеділок повідомило, що конфлікт може спалахнути через "дрібний інцидент".

"Проблема в тому, що, якщо настане війна, це може вилитися лише в ядерну війну, - йдеться в повідомленні. - Ми стежимо за кожною дрібницею в Сполучених Штатах".

У неділю директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що безпосередньої загрози ядерної війни з Північною Кореєю немає.