Британія запропонує ЄС тимчасовий митний союз після брекзиту

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усі країни, що входять до митного союзу ЄС, застосовують однакові тарифи на товари, які імпортують з третіх країн

Британія запропонує Євросоюзу "тимчасовий митний союз" на перехідний період після брекзиту, йдеться у документі з викладенням позиції уряду, який офіційно опублікують пізніше у вівторок.

Країни, що входять до митного союзу, не обкладають митом (податками на експорт та імпорт) постачальників товарів і послуг на території усіх країн союзу.

Також вони зрівнюють тарифи на товари і послуги, що імпортують з-поза меж ЄС або експортують за його кордони.

У спільній статті міністра фінансів Філіпа Хеммонда і міністра торгівлі Ліама Фокса, яка вийшла на вихідних, ішлося про те, що митний союз ЄС країна у підсумку залишить.

Однак в новому документі уряду зазначено, що Британія з березня 2019 року, коли завершується термін переговорів про брекзит, запропонує встановити "тимчасовий митний союз". У рамках цього утворення торгівля з ЄС триватиме на колишніх умовах, але Лондон зможе почати торговельні переговори з країнами, які не входять до Євросоюзу, на що зараз, залишаючись його членом, він не має права.

Після закінчення періоду тимчасового митного союзу за взаємною домовленістю або встановлять ​​новий митний кордон з ЄС - при цьому в британському уряді наголошують, що прагнуть максимально спростити оформлення вантажів, - або сторони укладуть нове "партнерство" взагалі без митного кордону.

Таким чином, кажуть в уряді, бізнесу після брекзиту доведеться пристосовуватися до нових умов всього один раз.

З ЄС ще не обговорювали

Копирайт изображения Reuters Image caption Британську делегацію на переговорах щодо брекзиту очолює профільний міністр уряду Девід Девіс (на фото зліва). ЄС перезентує Мішель Барньє

Нічого з цих планів поки що не обговорювали з ЄС. За наполяганням Брюсселя, перемовини у травні почалися з питань, пов'язаних із виходом з ЄС, - таких, як статус громадян ЄС у Британії і британців в країнах ЄС, а також взаємні фінансові зобов'язання сторін.

Лише тоді, коли в ЄС вважатимуть, що з цих питань досягнуто значного прогресу, можна буде почати обговорювати майбутні відносини Британії та ЄС після брекзиту. Британський уряд сподівається вийти на цей рубіж восени.

Як наголошує кореспондент ВВС Бен Райт, пропозиція тимчасового митного союзу є спробою британської сторони ініціювати обговорення нових взаємин після брекзиту раніше, ніж того хоче Брюссель.

Митний кордон має цілу низку функцій окрім збору мит до бюджету. За умов митного контролю перевіряють відповідність імпортованих товарів природоохоронному і санітарному законодавству країни, виявляють контрафактні товари, а також їхнє справжнє походження.

Документ про митний союз стане першим із числа угод, в яких британський уряд оголосить свою позицію на переговорах що виходу з ЄС. У середу опублікують наступну з них, присвячену єдиному сухопутному кордону Сполученого Королівства - між Північною Ірландією і Ірландської Республікою.