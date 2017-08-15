Тейлор Свіфт виграла справу проти ді-джея, який її домагався

Копирайт изображения AFP Image caption Тейлор Свіфт подала зустрічний позов проти ді-джея, який стверджував, що його звільнили з роботи через її звинувачення

Колегія присяжних у Денвері (штат Колорадо, США) визнала колишнього радіоді-джея Девіда Мюллера винним у сексуальних домаганнях стосовно поп-зірки Тейлор Свіфт, присудивши їй символічну компенсацію в один долар, якої й домагалася співачка.

Присяжні визнали достовірними твердження Тейлор Свіфт про те, що під час концерту у 2013 році Мюллер схопив її за сідницю під спідницею.

Судовий розгляд почав сам Мюллер, який вимагав від співачки компенсації, стверджуючи, що через її звинувачення він втратив роботу. Однак минулого тижня суддя відхилив його позов.

"Я визнаю, що в житті, в суспільстві, в моїй здатності нести величезні витрати на захист себе в подібних судових процесах я посідаю привілейоване становище", - заявила Тейлор Свіфт після вердикту присяжних.

"Я сподіваюся допомогти таким чином тим, чиї голоси також повинні бути почуті. Тому в найближчому майбутньому я робитиму пожертвування безлічі організацій, що допомагають жертвам сексуальних домагань захищати себе в судах", - додала співачка.