Тейлор Свіфт виграла справу проти ді-джея, який її домагався
Колегія присяжних у Денвері (штат Колорадо, США) визнала колишнього радіоді-джея Девіда Мюллера винним у сексуальних домаганнях стосовно поп-зірки Тейлор Свіфт, присудивши їй символічну компенсацію в один долар, якої й домагалася співачка.
Присяжні визнали достовірними твердження Тейлор Свіфт про те, що під час концерту у 2013 році Мюллер схопив її за сідницю під спідницею.
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Судовий розгляд почав сам Мюллер, який вимагав від співачки компенсації, стверджуючи, що через її звинувачення він втратив роботу. Однак минулого тижня суддя відхилив його позов.
"Я визнаю, що в житті, в суспільстві, в моїй здатності нести величезні витрати на захист себе в подібних судових процесах я посідаю привілейоване становище", - заявила Тейлор Свіфт після вердикту присяжних.
"Я сподіваюся допомогти таким чином тим, чиї голоси також повинні бути почуті. Тому в найближчому майбутньому я робитиму пожертвування безлічі організацій, що допомагають жертвам сексуальних домагань захищати себе в судах", - додала співачка.