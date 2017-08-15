У Німеччині викрали вантажівку з Нутеллою

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У центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".

Вартість викрадених солодощів оцінюють у 50 тисяч євро.

Інцидент стався у суботу вночі у Нойштадті. Поліція вважає, що задля крадіжки слід було підігнати іншу вантажівку або мікроавтобус.

Злочин може бути пов'язаним із викраденням порожньої вантажівки у Веймарі - за 25 кілометрів від Нойштадта.

Це вже не перший випадок зникнення солодощів у Німеччині впродовж кількох останніх днів.

У суботу у Віттенбурзі викрали вантажівку із фруктовим соком.