СБУ: заяви про затримання у Криму - провокація

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Російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито "агента СБУ", заявила речниця української спецслужби Олена Гітлянська.

У вівторок зранку у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що затримали в анексованому Криму "агента Служби безпеки України у Херсонській області".

"Федеральна служба безпеки Російської Федерації запобігла скоєнню в Криму декількох диверсій проти об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення півострова", - ідеться у повідомленні спецслужби.

"На тлі погіршення життя кримчан, ФСБ знову запускає "заїжджену платівку", намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у своїх власних бідах та проблемах у АР Крим", - заявили у відповідь в СБУ.

У Києві вважають, що "подібні фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова, яке все частіше висловлює незадоволення окупаційною владою".

Пані Гітлянська також звернула увагу на те, що повідомлення про затримання з'явилося у той час, коли у Криму, за її словами, відбуваються віялові відключення електроенергії: "Адже за версією казкарів з ФСБ він повинен був пошкодити одну з ліній електропередач на півострові. Навіщо, коли і так світла нема?".

"Знищити лісові масиви"

У заяві ФСБ стверджують, що затриманого звуть Геннадій Лімешко, раніше він нібито служив розвідником в АТО, а тепер прибув до Криму для вчинення диверсій.

В чоловіка буцімто вилучили дві тротилові шашки, гранату, горючу суміш, ручну пилку та фотоапарат, за допомогою яких, як вважають у спецслужбі, він мав "знищити (пошкодити) шляхом підпалу лісові масиви в районі Судак-Рибаче-Алушта, створити умови для обвалу гірських порід з метою перекрити автомобільну трасу Судак-Новий Світ, підпалити один з об'єктів комунального господарства в районі села Рибальське".

Його затримали нібито під час спроби пошкодити лінію електропередач.

Київський районний суд Сімферополя вже постановив арештувати затриманого на два тижні.

ФСБ Росії вже не вперше стверджує про затримання у Криму "українських розвідників".

Восени 2016-го там нібито упіймали "співробітника Головного управління розвідки міноборони України", однак в українському міністерстві заявили, що жоден український військовий не був затриманий.