В Індії арештували підозрюваних у витоку епізодів Гри престолів

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Поліція Індії арештувала чотирьох людей, яких підозрюють у "зливі" чотирьох серій серіалу "Гра престолів" до того, як їх показали в ефірі.

Троє із них є співробітниками компанії Prime Focus Technology, один працював на неї раніше.

Та компанія, базована у Мумбаї, зберігає та обробляє серіал для індійського сайту Hotstar. До поліції звернулися самі представники Prime Focus Technology.

"Гра престолів" вже стала серіалом, який найбільше постраждав від піратства за всю історію телебачення.

Четверту серію сьомого сезону виклали у мережу 4 серпня - за кілька днів до того, як її мали транслювати по всьому світу.

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Нещодавно група хакерів заявила, що вони викрали 1,5 терабайта даних, у тому числі нібито сценарії до "Гри престолів", яку знімає телекомпанія HBO.

У понеділок вони виклали деякі з нових серій.