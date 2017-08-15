В Індії арештували підозрюваних у витоку епізодів Гри престолів
Поліція Індії арештувала чотирьох людей, яких підозрюють у "зливі" чотирьох серій серіалу "Гра престолів" до того, як їх показали в ефірі.
Троє із них є співробітниками компанії Prime Focus Technology, один працював на неї раніше.
Та компанія, базована у Мумбаї, зберігає та обробляє серіал для індійського сайту Hotstar. До поліції звернулися самі представники Prime Focus Technology.
"Гра престолів" вже стала серіалом, який найбільше постраждав від піратства за всю історію телебачення.
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Четверту серію сьомого сезону виклали у мережу 4 серпня - за кілька днів до того, як її мали транслювати по всьому світу.
Нещодавно група хакерів заявила, що вони викрали 1,5 терабайта даних, у тому числі нібито сценарії до "Гри престолів", яку знімає телекомпанія HBO.
У понеділок вони виклали деякі з нових серій.