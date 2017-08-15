Доба в АТО: восьмеро військових поранені

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За минулу добу бойовики 31 раз порушили перемир'я, восьмеро українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО у Facebook.

За повідомленням штабу, уже декілька днів поспіль на підступах до Авдіївки практично не припиняються обстріли позицій Збройних Сил України.

Крім того, на донецькому напрямку обстрілювали позиції ЗСУ неподалік Кам'янки, Луганського та Верхньоторецького.

На маріупольському напрямку стріляли неподалік Мар'їнки та Водяного.

У штабі АТО наголошують, що ЗСУ суворо дотримуються мінських угод.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.