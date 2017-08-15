Лідер КНДР вирішив почекати з планом щодо Гуаму

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин переглянув свої плани щодо удару по американській території в Тихому океані - острові Гуам, повідомляють державні ЗМІ, однак перед ухваленням рішення він хоче побачити реакцію США.

Готуючись "огорнути Гуам вогнем", КНДР заявила, що хоче побачити, що робитимуть "дурні янкі".

Минулого тижня Північна Корея та США обмінялися новою порцією погроз.

КНДР заявила, що у неї є ракети, ‎здатні досягти території США. Водночас президент Дональд Трамп пообіцяв обрушити на північнокорейців "вогонь і лють" США, якщо їхні дії загрожуватимуть Америці.

Останні повідомлення північнокорейських ЗМІ вказують на паузу у цій війні слів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чому КНДР погрожує Гуаму?

Що означає заява КНДР?

У повідомленні державного інформаційного агентства KCNA сказано, що Кім Чен Ин "тривалий час розробляв цей план" і обговорив його з вищими військовими чинами.

Командувач стратегічними силами Північної Кореї зараз просто чекав наказів "після закінчення підготовки до охоплення Гуаму вогнем".

Але, найголовніше, у повідомленні також сказано, що лідер Північної Кореї буде спостерігати за США, перш ніж ухвалити будь-яке рішення, що свідчить про явне сповільнення в провокаційній риториці.

Копирайт изображения Reuters Image caption На острові Гуам розташована військова база США

Кореспондент ВВС у Сеулі Йоґіта Лімає зазначає, що в останньому коментарі містяться розмови про те, як "зменшити напругу і запобігти небезпечному воєнному конфлікту на Корейському півострові".

Кореспондент додає, що після кількаденних погроз з боку Пхеньяну може здатися, що Кім Чен Ин може бути готовий нарешті натиснути кнопку "Пауза" - але у такій таємничій державі як КНДР ніколи не можна бути впевненим.

Аналітики кажуть, що це може означати, що Пхеньян ще не є цілком готовим до атаки на Гуам, тому може просто виторговує більше часу.

Що востаннє заявили США?

Ця заява з'явилася у північнокорейському ЗМІ після строгого попередження міністра оборони США Джеймса Меттіса про те, що будь-яка атака може швидко перерости у війну, і якщо Пхеньян випустив ракету в напрямку Гуаму, "тоді гра розпочнеться".

Він розповів журналістам, що американські військові будуть захищати країну "від будь-якого нападу, у будь-який час і з будь-якого напрямку".

Він також спробував заспокоїти мешканців Гуаму, що перебувають на військових базах США, а також близько 160 тисяч людей, що вони добре захищені та запевнив, що у разі запуску ракети "ми з нею розберемося".

Малий, але важливий острів Гуам

Гуам - острів у західній частині Тихого океану між Філіппінами і Гаваями.

Має статус неінкорпорованої території США (тобто острів не входить до складу США, але є їхнім володінням). Люди, що народилися на Гуамі, - американські громадяни, але без права голосу на американських виборах.

На острові живе близько 163 тисяч людей.

Площа острова 541 кв. км.

Американська військова база займає приблизно чверть острова. Зараз на базі перебуває близько 6 тисяч військовослужбовців.

У Пхеньяні стверджують, що в країні вже є ракети, здатні досягти континентальної території США, - і два недавніх випробування змусили західних експертів припустити, що це може бути правдою.

6 серпня Радбез ООН одноголосно ухвалив посилення санкцій проти ‎КНДР. Резолюція ООН, яка є відповіддю на запуски міжконтинентальних ‎балістичних ракет, була ухвалена за ініціативою Вашингтона.

Напруга між США і КНДР посилилася після одразу двох за місяць випробувань Пхеньяном ‎міжконтинентальної балістичної ракети у липні.