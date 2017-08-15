Українці не постраждали в аварії автобуса в Туреччині - МЗС
Громадян України серед постраждалих внаслідок аварії автобуса в Туреччині немає. Про це повідомила консульська служба МЗС України у Twitter.
"Консул повідомляє про відсутність громадян України серед постраждалих внаслідок аварії в Туреччині 14.08.17", - сказано у повідомленні.
14 серпня у Туреччині водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням після чого автобус перекинувся.
Внаслідок цього щонайменше четверо осіб загинули, багато пасажирів отримали травми.
Автобус рухався трасою Анкара-Конья. Усього в автобусі перебувало 49 людей.