Українці не постраждали в аварії автобуса в Туреччині - МЗС

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Громадян України серед постраждалих внаслідок аварії автобуса в Туреччині немає. Про це повідомила консульська служба МЗС України у Twitter.

"Консул повідомляє про відсутність громадян України серед постраждалих внаслідок аварії в Туреччині 14.08.17", - сказано у повідомленні.

14 серпня у Туреччині водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням після чого автобус перекинувся.

Внаслідок цього щонайменше четверо осіб загинули, багато пасажирів отримали травми.

Автобус рухався трасою Анкара-Конья. Усього в автобусі перебувало 49 людей.