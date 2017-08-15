"Спортивним, але повним" загрожують хвороби серця

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У людей з надмірною вагою або ожирінням - підвищений ризик виникнення серцево-судинних захворювань, навіть якщо вони виглядають здоровими, заявляють експерти.

Публікація у Європейському журналі серця стала ще одним аргументом проти твердження, що люди можуть бути "повними, але спортивними".

Дослідники вивчали інформацію про здоров'я понад півмільйона людей у 10 європейських країнах, включно з Британією.

Нормальний артеріальний тиск, рівень холестерину та цукру в крові не були запорукою міцного здоров'я серця серед людей з ожирінням.

Після спостереження впродовж 12 років у 7637 учасників експерименту розвинулися серцеві захворювання.

Вага, як видається, є фактором ризику.

В учасників експерименту з надмірною вагою або ожирінням, але зі здоровим артеріальним тиском, рівнем цукру в крові та показниками холестерину, приблизно на 28% більше шансів на розвиток серцево-судинних захворювань, ніж у людей з аналогічними показниками та здоровою масою тіла.

Бути повим і "метаболічно нездоровим" - з високим артеріальним тиском, холестерином і цукром у крові - було ще ризикованіше.

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Дослідники Королівського коледжу Лондона та Кембриджського університету запевняють, що висновки є нагадуванням, що надмірна вага може призвести до проблем зі здоров'ям у майбутньому.

Доктор Іоанна Тзулакі з Королівської школи громадського здоров'я каже: "Я думаю, що концепції здорового ожиріння більше не існує".

"Навіть навпаки, наше дослідження показує, що у людей з надмірною вагою, яких можна назвати "здоровими", ще не розвинувся нездоровий обмін речовим. Це відбувається пізніше у часі, тоді у них стається серцевий напад", - каже дослідниця.

На думку дослідників, надмірна вага сама собою не може безпосередньо збільшувати ризик серцевих захворювань. Але це відбувається з часом через такі механізми, як підвищення артеріального тиску та високий рівень глюкози.

Професор Метін Авгірян із Британського фонду серця, який частково фінансує дослідження, сказав: "Звісно, що підтримка здорової ваги є ключовим кроком до підтримки здорового серця".