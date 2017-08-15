Топ-керівники ідуть від Трампа через події у Вірджинії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник Intel Брайан Кржаніч каже, що "не варто сумніватися в засудженні ненависті"

Ще двоє топ-керівників подали у відставку з Американської промислової ради при президентові США Дональді Трампі після подій в Шарлоттсвілі.

Раду залишать керівник компанії Intel Брайан Кржаніч та голова компанії з виробництва спортивного одягу Under Armour Кевін Планк. Раніше з ради пішов голова фармацевтичної компанії Кен Фрайзер.

У суботу в протестах ультраправих і їхніх опонентів у Вірджинії загинула жінка. Ще 19 людей отримали поранення.

Після того інциденту Дональда Трампа розкритикували як серед демократів, так і республіканців через його ‎коментарі з приводу сутичок. Тоді президент США засудив насилля "з боку обох сторін" протесту, не виділивши окремо ‎ультраправих.‎

Після тиску громадськості Дональд Трамп виступив проти расистського насильства у Шарлоттсвіллі.

"Расизм - це зло і ті, хто здійснює насильство в ім'я його, є злочинцями та бандитами",- заявив президент.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кевін Планк (праворуч) вийшов з ради

У понеділок керівник Under Armour засудив расизм. "Ми засмучені подіями у Шарлоттсвіллі. У цьому світі немає місця для расизму та дискримінації. Ми вибираємо любов і єдність", - написав Кевін Планк у Twitter.

Десять годин по тому в Twitter компанії він повідомив про те, що йде з дорадчого органу.

Невдовзі про свій вихід з Американської промислової ради заявив і Брайан Кржаніч. У блозі на веб-сайті Intel він пояснив свої дії тим, що "політика та політичні програми відійшли від важливої місії відновлення американської виробничої бази".

У попередніх твітах він написав, що "не повинно бути жодних сумнівів у засудженні висловлювань ненависті або вищості білої раси".

Обидва керівники раніше захоплювалися Дональдом Трампом.

Копирайт изображения AFP Image caption Дональд Трамп і Кен Фрайзер під час попередньої зустрічі у Білому домі

Інші керівники компаній раніше також пішли з президентської консультативної ради, виступаючи проти політики пана Трампа.

Колишній виконавчий директор Uber Тревіс Калачик пішов з Ділової консультативної ради у лютому через імміграційну політику адміністрації Трампа.

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск та виконавчий директор Walt Disney Роберт Ігер залишили Президентський стратегічний та політичний форум у червні, після того, як Дональд Трамп заявив, що вийде з Паризької кліматичної угоди.