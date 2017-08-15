Першу леді Зімбабве звинувачують у побитті моделі

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Перша леді Зімбабве Грейс Мугабе постане перед судом Південно-Африканської Республіки за звинуваченням у насильстві, повідомив міністр поліції.

За повідомленням ЗМІ, пані Мугабе напала на 20-річну модель в готелі фешенебельного району Сандтон у Йоганнесбурзі.

Молода жінка звинуватила 52-річну пані Мугабе у тому, що та вдарила її в обличчя, і виклала зображення рани на голові в соцмережах.

Керівник поліції Південної Африки Фікіль Мбалула заявив журналістам: "Вона не під арештом, тому що співпрацює з поліцією".

За повідомленням, напад стався у неділю ввечері. Міністр уряду провінції Гаутенг заявив, що справу про напад відкрили за заявою потерпілої.

Причина ймовірного нападу незрозуміла.

Міністр інформації Зімбабве Крістофер Мушво розповів BBC, що йому нічого не відомо про звинувачення.

Напад стався, коли пані Мугабе перебувала в ПАР на лікуванні гомілкового суглоба, який пошкодила минулого місяця в ДТП, стверджують ЗМІ Зімбабве.

Оскільки це була приватна поїздка до ПАР, то пані Мугабе не потрапляє під захист дипломатичного недоторканного режиму.

Грейс Мугабе ще не прокоментувала ситуацію.