Amnesty International: влада Криму перевершила сама себе

Копирайт изображения amnesty.org.ua Image caption Кримські татари протестують проти переслідування своїх рідних за тероризм і екстремізм

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що переслідування кримських татар за одиночні пікети в Криму є демонстрацією "тотального несприйняття інакомислення на півострові".

Amnesty International закликала російську адміністрацію Криму відмовитися від затримань за адміністративні правопорушення і припинити переслідування за інакомислення на півострові.

Раніше повідомлялося, що у Сімферополі 10 серпня був затриманий за одиночний пікет 76-літній Сервер Караметов. Йому присудили 10 діб адміністративного арешту.

14 серпня на його підтримку до адміністративних будівель вийшло ще кілька татар старшого віку, які тримали у руках плакати "Путін, наші діти не екстремісти і не терористи". Четверо з яких також затримали.

"Затримання та арешт Сервера Караметова є брутальним порушенням прав на свободу слова і зібрань. Але, затримавши активістів, що вийшли на його підтримку, де-факто влада Кримського півострова перевершила сама себе, продемонструвавши патологічну нетерпимість до будь-якого інакомислення. Ми вимагаємо негайно звільнити всіх затриманих кримськотатарських активістів і припинити будь-яке незаконне переслідування кримчан", - заявив заступник директора Amnesty International по Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв.

Одному із затриманих, Ярікулу Давлатову суд присудив штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Про це повідомив його адвокат Едем Семедляєв. Трьох інших - відпустили.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що протягом останнього місяця у Криму було винесено "як мінімум п'ять політично вмотивованих вироків, пов'язаних з позбавленням волі, сім осіб були заарештовані або оштрафовані".

Серед засуджених, зокрема, Володимир Балух, якого на початку серпня Роздольненський суд анексованого Росією Криму засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі.

Пана Балуха звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито знайшли на горищі його будинку. Володимир Балух свою провину не визнав.

Російські правоохоронні органи неодноразово заявляли, що мають достатньо доказів проти звинувачених і підозрюваних в ектремістській діяльності на території Криму.

За даними Центру громадянських свобод, на сьогодні понад 40 громадянин України, більшість із яких - кримські татари, перебувають за ґратами у Криму і Росії з підозрами у терористичній, диверсійній діяльності, у зазіханні на територіальну цілісність РФ. Україна вважає їх політичними в'язнями.

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв твердив, що загалом близько 35 тисяч людей вимушено залишили Крим після анексії Криму. Із них 20 тисяч - це кримські татари.

Організація "Крим SOS" каже, що ця цифра може становити 50 тисяч, оскільки багато переселенців не бачить сенсу реєструватися у соціальних органах.