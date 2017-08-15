Екс-представник України в ООН: Янукович підіграв Росії як країні-агресору

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Колишній представник України при ООН Юрій Сергєєв в Оболонському суді Києва заявив, що Віктор Янукович сприяв анексії Криму Росією, звернувшись до Володимира Путіна із проханням ввести війська на територію України.

За його словами, це підтверджує лист Віктора Януковича, який був представлений Росією у Раді Безпеки ООН і отримав статус офіційного документа організації.

Юрій Сергєєв виступив як свідок у справі про державну зраду Віктора Януковича.

"Хотів він того чи не хотів, але Віктор Янукович підіграв Росії як країні-агресору", - заявив він.

"Цей лист Росія використала для легітимізації інтервенції у Криму", - наголосив Юрій Сергєєв.

Віктора Януковича звинувачують у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

Одним з головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

На відміну від листа Сергія Аксьонова, листу екс-президента Януковича було надано статус офіційного документа ООН Юрій Сергєєв

Процес над Віктором Януковичем став можливим завдяки запровадженню в Україні тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку.

Верховна Рада відсторонила пана Януковича з посади 22 лютого 2014 року і невдовзі він втік до Росії.

Юрій Сергєєв навів у суді подробиці подій кінця лютого - початку березня 2014 року.

Легітимізація інтервенції у Криму

Саме тоді постійний представник Росії у Раді безпеки ООН Віталій Чуркін представив листа Віктора Януковича до президента Володимира Путіна із проханням ввести війська в Україну.

Екс-представник України при ООН наголосив, що спочатку, на засіданні РБ ООН 1 березня, на якому українська делегація наголошувала на факті агресії Росії, російська делегація, обґрунтовуючи введення військ до Криму, продемонструвала письмове звернення тодішнього прем'єра АРК Сергія Аксьонова.

"Віталій Чуркін мав дуже жорстку лінію, він діяв, як йому доручили. Він наголошував, що причиною російської інтервенції в Криму було "здійснення державного перевороту в Україні", небезпека для російськомовного населення Криму та Чорноморського флоту. На запитання, чи вас хтось запрошував, був представлений лист Аксьонова", - сказав Юрій Сергєєв.

За його словами, усі члени РБ ООН заявляли, що ніяких загроз жителям Криму не було і що Сергій Аксьонов не мав повноважень запрошувати іноземні війська, оскільки це може робити тільки законна українська влада, а саме парламент.

Як розповів Юрій Сергєєв, через два дні, 3 березня, представник РФ Віталій Чуркін, аргументуючи інтервенцію в Крим, продемонстрував листа Віктора Януковича до Володимира Путіна.

"На відміну від листа Сергія Аксьонова, листу екс-президента Януковича було надано статус офіційного документа ООН. Він був поширений між членами РБ ООН. Саме це засідання, 3 березня, стало ключовим для того, аби спростувати оголошені Росією мотиви інтервенції і звинуватити Російську Федерацію у зазіханні на територіальну цілісність України. Усі країни, включно із Китаєм, яка часто виступала союзником Росії під час голосувань, це визнали", - заявив Юрій Сергєєв.

Екс-представник України при ООН сказав, що він би хотів припинити "інсинуації" навколо подій початку березня 2014 року, які з'явилися після того, як він дав попередні свідчення у Нью-Йорку слідчому у справі проти Віктора Януковича.

"Я наголошую, що ніяких інсинуацій, які би давали привід для інших трактувань тих подій, немає", - заявив він.

Напередодні допиту в Оболонському суді Києва у ЗМІ поширювалася інформація про те, що свідчення Юрія Сергєєва можуть поставити під сумнів докази державного обвинувачення у справі.